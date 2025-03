Vero Căliman a început un nou proiect, la un an de când a părăsit Gașca Zurli. Cu ce se ocupă acum

Vero Căliman a devenit cunoscută ca Fetița Zurli pe vremea când făcea parte din Gașca Zurli.

A trecut deja un an de când Vero Căliman a ales să meargă pe un alt drum și să părăsească Gașca Zurli după 15 ani. Chiar dacă la început nu i-a fost ușor actriței, Vero și-a dat timp să descopere care este noua ei vocație și ce o împlinește cel mai mult.

Vero Căliman lucrează la mai multe proiecte în paralel

Astfel, ea a început un proiect nou prin care îi încurajează și îi învață pe cei mici tot ce vor să știe legat de teatru și de actorie, creând povești și dându-le aripi micuților care își doresc să devină actori.

Vero Căliman este în prezent director creativ al unui festival pentru copii numit Big Little Festival și noul ei proiect o împlinește foarte tare, iar lucrul cu copiii îi aduce foarte mare satisfacție.

După ce a părăsit Gașca Zurli, Vero a recunoscut că a fost în depresie și a traversat o perioadă foarte grea. Perioada în care a fost Fetița Zurli, când a cunoscut și a bucurat mii de copii, a făcut-o foarte fericită pe Vero și tocmai de aceea a știut că trebuie să continue să lucreze cu copiii chiar și când a renunțat la marele proiect al Mirelei Retegan.

„Acum sunt ca un adolescent care abia a ieșit de pe băncile facultății, am dat nas în nas cu viața, pentru că dincolo de orice am fost extrem de protejată cât timp am fost în Zurli, era un mediu sigur, era foarte clar ce aveam de făcut, de unde până unde, nu ajungeau multe lucruri la mine, nici din cele mai puțin plăcute”, a spus Vero după ce a părăsit Gașca Zurli.

Pe lângă proiectul ei actual cu festivalul pentru copii, Vero Căliman scrie și regizează spectacole pentru copii, iar în paralel face și un master la UNATC în Teatru Comunitar și Terapeutic, potrivit Viva.ro.

Mai mult decât atât, Vero este și voluntar la primul centru social de psihoterapie și predă și cursuri de dezvoltare personală prin teatru.

Prin intermediul festivalului dedicat celor mici, Vero dorește să le ofere mai multă încredere micuților și să îi lase să își consume energia în mod constructiv, oferindu-le multă dragoste și atenție prin toate activitățile pe care le desfășoară.

Festivalul oferă copiilor foarte multe momente speciale și peste 100 de activități antrenante.

„Știți momentul ăla când un copil își pune în cap o pălărie mult prea mare și spune cu toată convingerea: ‘Mă vezi? Sunt un explorator!? Ei bine, cam așa mă simt eu acum. După ani de joacă serioasă și visuri construite din idei colorate, mă alătur oficial echipei Big Little Festival! Un festival unde copiii își imaginează, iar noi, cei mari, ne suflecăm mânecile și facem tot posibilul să transformăm visul lor în realitate.

Tema de anul ăsta? ‘Visat de cei mici, creat de cei mari. Pe scurt, avem o misiune: să construim o lume unde imaginația lor nu are limite și unde noi ne amintim cum e să fim copii.

Abia aștept să ne jucăm, să descoperim, să râdem și să demonstrăm că magia există – trebuie doar să te uiți prin ochii unui copil. Hai să facem împreună ceva memorabil!”, a declarat Vero Căliman, Director Creativ Big Little Festival, citată de Libertatea.ro.

