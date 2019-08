Ziua Internațională a Pisicii, 8 august. Top 8 cele mai cunoscute pisici din lume

Astăzi, 8 august, cei ce iubesc pisicile sărbătoresc Ziua Internațională a Pisicii. Pisicile sunt prietenii oamenilor de mii de ani. Un studiu ne arată că pe teritoriul României pisicile domestice au apărut prima dată acum 5.000 de ani.

Pisicile domestice, rasfatate si iubite azi de milioane de oameni, se trag dintr-o specie de felina salbatica, originara din nordul Africii si Orientul Mijlociu. Iată câteva dintre cele mai cunoscute pisici din lume.

Top 8 cele mai cunoscute pisici din lume

Grumpy Cat

Pe numele ei adevărat Tadar Sauce, această pisică morocănoasă a făcut înconjurul internetului cu expresia sa inedită. A apărut în nenumărate emisiuni ale televiziunilor americane, a vizitat şi redacţiile Times, pentru o şedinţă foto, şi Forbes, pentru un interviu, şi a apărut pe coperta Wall Street Journal şi a New York Magazine. Se pare că pare că suferă de o formă bizară de nanism, care constă în dezvoltarea insuficientă a membrelor şi a altor structuri ale organismului ce determină modificări ale expresiilor. Pagina sa ofcială de Facebook are peste 8 milioane de aprecieri, iar pe Instagram este urmărită de 2,3 milioane de persoane.

Lil BUB

Acest pisoi este un tomberonez celebru din America. Înfățișarea sa este unică dar are la bază, din păcate o problemă medicală. Lil Bub stă tot timpul cu limbuţa scoasă din cauza unei mutaţii genetice şi a unei boli rare a sistemului osos, însă asta nu l-a împiedicat să aibă peste 3 milioane de aprecieri pe Facebook și 1, 6 milioane de urmăritori pe Instagram.

Maru

Acesta este un motan jucăuş din Japonia care adoră să se bage în cutii goale, pungi şi tot ce mai prinde prin casă. Pe canalul de YouTube are peste 500.000 abonati, iar filmulețele cu el au sute de mii de vizualizari. Nu este de mirare că în primăvara acestui an a obținut o adevărată performanță: Certificatul Guinness World Records pentru cel mai urmărit animal pe Youtube.

Hamilton The Hipster Cat

Hamilton mai e supranumit motanul purtător de mustaţă și este îndrăgit de aproape 800 de mii de urmăritori pe Instagram.

Nala

Nala este o pisică siameză cu ochii albaștrii care a reușit să cucerească inimile tuturor. Are chiar și un site cu articole imprimate cu cu ea și milioane de urmăritori pe rețelele de socializare: 2,5 milioane pe Facebook și 3,4 milioane pe Instagram.

Bob

Nu este o pisică obișnuită. Motanul a fost adoptat de James Bowen, un bărbat rămas pe drumuri, căruia i-a schimbat viața radical. Împreună au început să facă spectacole în stradă, iar de aici până la atingerea succesului nu a mai fost decât un pas. Ulterior, James a scris şi o carte care a devenit bestseller „A Street Cat Named Bob”, în 2016 fiind și ecranizată.

Choupette Lagerfeld

Aceasta este nimeni alta decât pisica celebrului designer Karl Lagerfeld. A apărut pe copertele celor mai prestigioase reviste, are contracte de milioane euro și chiar și o carte biografică: „Choupette – the Enchanted Life of a Fashion Cat', scris de Patrick Mauriès şi Jean Christophe Napias, ce include incluse o serie de fotografii realizate de Lagerfeld, precum şi detalii despre viaţa şi preferinţele culinare ale pisicii. Se pare că felina are propriile menajere și chiar propriul iPad. De asemenea, Choupette ia masa de fiecare dată alături de stăpânul ei.

Omar the Maine Coon

Acest pisoi are trei ani, măsoară 1,20 metri, de trei ori mărimea unei pisici normale, și o greutate de 14 kilograme, practic, greutatea unui câine de talie medie, așa că nu este de mirare că deține un certificat Guinness World Records pentru cea mai lungă pisică din lume.

Citește și:

Ziua internațională a pisicii, 8 august. Horoscopul pisicilor îți dezvălui ce personalitate are felina ta

Ziua Internațională a Pisicii. Top 7 rase îndrăgite de români

Sursă foto: wired.com