Meciul dintre Bernadette Szocs – Manyu Wang, live în AntenaPLAY, în optimile Cupei Mondiale de tenis de masă Macao 2024

Meciul disputat între Bernadette Szocs și Manyu Wang din optmile Cupei Mondiale de tenis de masă Macao 2024 va fi live în AntenaPLAY.

În optimile Cupei Mondiale de tenis de masă, meciul dintre Bernadette Szocs și Manyu Wang va fi live azi, în AntenaPLAY, de la ora 13:00.

Parcursul sportivei românce este unul de excepție, iar Bernadette continuă să impresioneze după ce s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, încheiând Grupa 11 pe primul loc.

Bernadette Szocs - Manyu Wang, live în AntenaPLAY

Jucătoarea de tenis de masă româncă a înfrân-o pe Mariam Alhodaby în primul meci al grupei, cu scorul 4-0. Apoi, în meciul cu Prithika Pavade, Bernadette Szocs a remizat cu scorul 2-2.

Chiar dacă jucătoarea româncă a încheiat grupa la egalitate de puncte cu Pavade, Bernadette Szocs a reușit să avanseze în optimile Cupei Mondiale din Macao datorită golaverajului superior, potrivit AS.ro.

Per total, Bernadette a reușit să obțină trei puncte în plus față de jucătoarea de tenis de masă din Franța.

Astăzi, de la ora 13:00, Bernadette Szocs va disputa unul dintre cele mai importante meciuri din carieră, un duel important care o va ajuta să se califice în faza sferturilor.

În ierarhia mondială, Manyu Wang, jucătoarea de tenis de masă din China, ocupă locul doi. La Cupa Mondială de la Macao, Wang a îvins-o pe Adina Diaconu, cu un scor de 4-0. Jucătoarea a reușit să o înfrângă și pe Batra, obținând astfel calificarea în optimi fără emoții.

Înainte de confruntarea de astăzi de la Cupa Mondială de la Macao, Bernadette Szocs și Manyu Wang s-au mai duelat o singură dată, în 2018, când Wang a câștigat meciul cu 4-0.

Bernadette, în vârstă de doar 29 ani, reușește să facă performanță și are cea mai bună clasare a sa, fiind acum pe locul 8 în clasamentul mondial feminin.

Locul 8 într-un top în care primele cinci jucătoare sunt din China este o realizare uriaşă. De asemenea, ea rămâne în continuare sportiva cea mai bună din Europa, conform acestei ierarhii.

