Noutațile lunii ianuarie în AntenaPLAY

Se anunță un 2024 fabulos în AntenaPLAY. Cele mai urmărite emisiuni te vor surprinde cu noile sezoane pline de aventură și adrenalină. Insula Iubirii, Power Couple, Chefi la cuțite și Asia Express sunt vedetele anului 2024 în AntenaPLAY.

Luna ianuarie vine cu noi sezoane din serialele tale preferate: Lia, soția soțului meu și Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Un nou sezon de Mireasa se anunță la finalul lunii și călătoria lui Nea Marin în Dobrogea se vede într-un sezon nou din Poftiți pe la noi.

Ce filme vezi în ianuarie în AntenaPLAY

O femeie cu probleme care speră la un nou început, se mută la Los Angeles cu noul ei iubit. După ce se stabilesc într-o casă nouă, încep să se întâmple lucruri misterioase. Nu trece mult până când este convinsă că demonii ei s-au mutat cu ea.

După ani de zile într-un spital de boli psihice, Megan se duce acasă să-și viziteze fratele. Dar odată ce sosește, fratele ei a dispărut și nimeni din oraș nu își amintește că a existat vreodată. Megan își pierde mințile sau este ceva mai diabolic la locul de muncă?

În anul 1890, un bărbat considerat criminal (Daniel Bielinski) e salvat de la moarte de către o călugăriță (Tiffany Cornwell) care călătorește prin Dakota de Nord. Îl ajută să se recupereze și, la schimb, bărbatul îi arată drumul către biserica din orașul Williston. Povestea unei prietenii profunde, a doi oameni complet diferiți care trebuie să lucreze împreună pentru a supreviețui în călătoria periculoasă care îi așteaptă.

Decommissioned

Viața unui agent pensionar este răsturnată cu susul în jos când descoperă că el este ales pentru un asasinat prezidențial planificat de CIA.

Terms & Conditions

Când o echipă de asasini greșește o lovitură, legendarul asasin Vet Jones primește un ultimatum de la fostul său șef - ucide ținta sau fiul său moare.

Nine Moons and A Half

O soră vrea copii și nu îi poate avea, alta îi poate avea dar nu îi dorește. Cu ajutorul unui medic ele decid să trăiască o viață dublă în fața familiei lor.

Brut Force

Reporterul proaspăt concediat, Sloane Sawyer, se întoarce fără tragere de inimă în orașul ei natal din California pentru a investiga hărțuirea lucrătorilor locali ai viilor și descoperă o rețea de crime și corupție din spatele fațadei strălucitoare a țării vinului.

Ai filme românești de top în AntenaPLAY

Lungmetrajul regizat de Radu Jude este marele câștigător al celei de-a 71-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, fiind recompensat cu Ursul de Aur. New York Times a ales filmul lui Radu Jude in selecţia pentru cele mai bune filme ale anului pe locul al doilea, după documentarul „Summer of Soul”, de Questlove.

Filmul spune povestea unei tinere profesoare care îşi vede reputaţia în pericol după ce un clip filmat cu soţul ei apare pe internet. Forţată să apară în faţa părinţilor elevilor, care îi cer toţi demisia, ea refuză să cedeze.

Seriale pentru toate gusturile

Serialul prezintă poveștile femeilor care se confruntă cu relațiile de zi cu zi și dificultățile moderne, de la violență domestică, despărțiri, până la probleme de sănătate și infertilitate.Fiecare episod are actori diferiți și spun poveștile femeilor care se confruntă cu situații cotidiene, inclusiv violență psihologică și verbală, trădare și durere, obsesie și pasiune și infidelitate.

În ianuarie continuă și poveștile deja cunoscute din cele mai urmărite seriale.

Un seriale coreean cu o poveste care are loc în perioada Joseon, când luptele pentru putere din jurul tronului au atins cote extreme. Pentru a scăpa de cei care plănuiesc să-l asasineze, Regele pune pe tron un clovn, care arată exact că el. Serialul este un remake după filmul Masquerade din 2012.

Un serial turcesc, o poveste plină de competiție, răzbunare, dragoste și determinare, despre inegalitatea de șanse a femeilor în viața socială. Serialul turcesc Bariere Invizibile (Cam Tavanlar) spunea povestea protagonistei Leyla (Bensu Soral) si Cem (Kubilay Aka). Cei doi se întâlnesc întâmplător și se îndrăgostesc la prima vedere, dar povestea lor nu durează mult din cauza unor neînțelegeri.

Un serial coreean, o poveste de dragoste atipică. Ko Mi Ran, o tânără în căutarea unui loc de muncă, decide să participe într-un experiment de criogenare, timp de 24 de ore, pentru a face rost de bani. Ma Dong Chan, producător TV de succes care vrea să facă istorie, decide să ia parte și el la același proiect, pentru a-l televiza ulterior. Dar în loc să se trezească după 24 de ore, trec 20 de ani.

O noua serie de animații educative intră în ianuarie în AntenaPLAY

Peppa Pig, I'm a Creepy Crawly si Caillou sunt gândite să ofere multe informații interesante copiilor iar parinții pot lăsa copii să vizioneze fără griji. Alte titluri foarte interesante și educative pe care le gasesti in AntenaPlay sunt: Clever Brenda, I'm a Dinosaur, Louie, Animanimals, Wonderballs, Streetcat Bob, Hero Dad, Sunny Bunnies, Pocoyo Nursery Rhymes.

Ai sport în AntenaPLAY

Kylian Mbappe joacă în Cupa Franţei, în AntenaPLAY. Surprizele lunii ianuarie. România luptă la Europenele de polo. Szocs şi Samara, la Europe Top 16 Cup

Kylian Mbappe joacă în Cupa Franţei, în AntenaPLAY, pe 7 ianuarie, atunci când PSG se va duela cu Revel, în prima rundă a fazelor finale ale competiţiei, acolo unde îi mai putem urmări pe Ladislau Boloni sau Alexi Pitu.

Tot în luna ianuarie, în AntenaPLAY vei vedea Asian Cup Qatar 2023 şi Cupa Ligii Portugaliei şi vei putea urmări în continuare cele mai importante dueluri din Liga Portugal şi Serie B.

De asemenea, Campionatul European de polo masculin (4-16 ianuarie) şi Campionatul European de polo feminin (5-13 ianuarie), unde vor evolua şi selecţionatele României, vor fi exclusiv în AntenaPLAY. Tot acolo, Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor lupta pentru supremaţie la Europe Top 16 Cup | Montreux 2024.

PSG va debuta în ediţia 2023-2024 a Cupei Franţei, duminică, 7 ianuarie, de la ora 21:45, contra lui Revel, echipă din liga a cincea franceză. În aceeaşi fază a competiţiei, va evolua şi Metz, echipa lui Ladislau Boloni, vineri, de la 21:45, pe teren propriu, cu Clermont.

Entente - Bordeaux e partida în care Alexi Pitu poate produce spectacol în tricoul oaspeţilor. Duelul se va juca sâmbătă, de la ora 19:00, exclusiv în AntenaPLAY. Cel mai încins duel al acestei faze va fi cel dintre Lens şi Monaco (duminică, 15:30).

Asian Cup Qatar 2023 e live în AntenaPLAY (12 ianuarie - 10 februarie)

Asian Cup Qatar 2023 e live în AntenaPLAY, în perioada 12 ianuarie – 10 februarie. Qatar este campioana en-titre a competiţiei ce a ajuns la a 18-a ediţie.

Cele 24 de echipe naţionale vor fi împărţite în şase grupe de câte patru, iar primele două echipe din fiecare grupă ajung în optimile competiţiei, alături de cele mai bune 4 locuri 3.

Heung-min Son (Coreea de Sud) este cel mai important nume de pe lista jucătorilor prezenţi la Asian Cup Qatar 2023, acolo unde se vor mai afla şi japonezii Kaoru Mitoma (Brighton), Takehiro Tomiyasu (Arsenal) şi Wataru Endo (Liverpool).

Cupa Ligii Portugaliei Final Four e exclusiv în AntenaPLAY

Cupa Ligii Portugaliei a ajuns la Final Four, acolo unde se vor întâlni cele mai bune echipe ale competiţiei din ediţia 2023-2024. Semifinalele se vor desfăşura pe 23 şi 24 ianuarie, iar marea finală va fi pe 27 ianuarie.

Programul complet al Final Four-ului Cupei Ligii Portugaliei

Semifinale

Braga - Sporting (marţi, 23 ianuarie, 21:45)

Benfica - Estoril (miercuri, 24 ianuarie, 21:45)

Finala

Braga - Sporting vs Benfica - Estoril (duminică, 27 ianuarie, 21:45)

4 etape din Liga Portugal, exclusiv în AntenaPLAY

Lupta pentru titlul din Portugalia se duce în continuare între cele patru echipe de la vârful clasamentului, Sporting, Benfica, Porto şi Braga. În ianuarie, sunt programate alte patru etape, iar cele mai tari meciuri sunt în AntenaPLAY.

Boavista - Porto (vineri, 5 ianuarie, 22:45), Porto - Braga (duminică, 14 ianuarie, 22:30) şi Benfica - Boavista (vineri, 19 ianuarie, 22:15) sunt printre cele mai importante dueluri din Portugalia, din luna ianuarie.

3 etape din Serie B, exclusiv în AntenaPLAY

În luna ianuarie, vom avea parte de trei etape din Serie B, acolo unde îi vom putea vedea la treabă pe românii Dennis Man, Valentin Mihăilă şi Ionuţ Nedelcearu.

Serie B

Etapa a 20-a

Bari - Ternana (13 ianuarie, 15:00)

Venezia - Sampdoria (14 ianuarie, 17:15)

Etapa a 21-a

Sampdoria - Parma (19 ianuarie, 21:30)

Palermo - Modena (20 ianuarie, 17:15)

Etapa a 22-a

Catanzaro - Palermo (26 ianuarie, 21.30)

Modena - Parma (27 ianuarie, 15:00)

România, prezentă la Campionatele Europene de polo

România este prezentă la începutul lui 2024 la Campionatul European de polo masculin (4-16 ianuarie) şi la Campionatul European de polo feminin (5-13 ianuarie).

Programul României la Campionatul European de polo feminin | Eindhoven

România va face parte din Grupa C a diviziei secunde, alături de Serbia, Cehia şi Turcia şi va juca cele trei meciuri pe 5, 6 şi 7 ianuarie.

România – Cehia – 5 ianuarie (10:00)

România – Serbia – 6 ianuarie (14:30)

România – Turcia – 7 ianuarie (10:00)

Programul României la Campionatul European de polo masculin | Dubrovnik

România va face parte din Grupa D şi se va lupta pentru play-off cu Slovacia, Olanda şi Slovenia. Primele două echipe din clasament vor ajunge în fazele eliminatorii.

Olanda – România – 5 ianuarie (21:15)

România – Slovenia – 7 ianuarie (18:45)

Slovacia – România – 9 ianuarie (18:45)

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, la Europe Top 16 Cup | Montreux 2024

Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor participa la Europe Top 16 Cup | Montreux 2024, competiţie ce aduce la start cele mai bune 16 jucătoare ale Europei. Cea mai prestigioasă întrecere de pe Continent se va desfăşura pe 20 şi pe 21 ianuarie, în Elveţia, la Montreux.

Bernadette Szocs este campioana din 2018 a competiţiei, la care şi-a mai trecut în cont şi o medalie de argint şi două de bronz. Eliza Samara a cucerit şi ea bronzul, în 2018. Emilia Ciosu (1993) şi Otilia Bădescu (1995) sunt celelalte sportive din România care au cucerit aurul la Europe Top 16 Cup.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 13 canale LIVE, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră.

Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. AntenaPLAY este singurul loc în care se pot urmãri edițiile integrale din emisiunile produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice dispozitiv.