România şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală ale CM de tenis de masă pe echipe. Meciul este exclusiv în AntenaPLAY

România şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală ale Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe.

România şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală ale Campionatelor Mondiale pe echipe. Tricolorele vor evolua pentru sferturile de finală cu învingătoarea dintre Chile şi Egipt.

Partida României va avea loc miercuri, de la ora 10:00, şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Miza este una uriaşă pentru Bernadette Szocs şi restul fetelor noastre.

Citește și: Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe 2024 se văd exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 16-25 februarie

România şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală ale Campionatelor Mondiale pe echipe

Accederea în sferturile de finală este echivalentă cu o calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, acesta fiind şi obiectivul principal al echipei noastre. Dacă vom ajunge în sferturi acolo vom întâlni, cel mai probabil, Japonia.

„Sportivele antrenate de Viorel Filimon și Mihaela Șteff vor juca miercuri, de la 10:00, pentru pătrunderea în sferturile de finală, fază a competiției care odată atinsă asigură calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris”, se arată pe site-ul Federaţiei Române de tenis de masă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Momentul superb în care s-a intonat imnul României pentru Loredana Toma, la Campionatele Europene de haltere, LIVE în AntenaPLAY

Bernadette Szocs aşteaptă calificarea la Jocurile Olimpice

România a ajuns în optimile competiţiei şi mai are nevoie de o victorie pentru a obţine biletele pentru Paris. Tricolorele au terminat Grupa 7 cu maximum de puncte, meciurile fiind transmise în AntenaPLAY.

„A fost un meci mai greu pentru mine, pentru că nu am reuşit să câştig de data asta cu 3-0, dar cel mai important e că am câştigat pe echipe şi că am câştigat toate meciurile. Toate am fost în formă bună şi suntem pregătite pentru următoarele meciuri.

Suntem pregătite pentru orice obstacol. E bine că avem o zi liberă, ne vom antrena, vin meciurile mai grele. Suntem unite, suntem o echipă omogenă, ne completăm şi aducem victorii. Portura de favorite ne obligă, toate asiaticele se feresc de noi. Presiunea ne face mai bune”, a spus Bernadette, pentru sportsnet.ro.

Lotul feminin al României este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, antrenorii Viorel Filimon, Mihaela Şteff şi kinetoterapeutul Petruţ Ghiţă.