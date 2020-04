Atunci cand #staiacasa, o florarie online poate aduce primavara in preajma ta

Buchet de lalele albe si zambile

Buchetul de lalele si zambile va fi o surpriza placuta pentru oricine. Simple si gratioase, aceste flori sunt un simbol al energiei cu care natura se trezeste la viata.

Acest buchet minunat are in compozitie 29 de fire de flori, printre care 7 lalele albe, 3 lalele bicolore, 3 lalele rosii, 5 zambile mov, 2 zambile roz, 5 frezii albe, 2 frezii mov si 2 wax flower. Decorat cu o esarfa, acest aranjament floral aduce magia primaverii la tine in casa.

Buchet de lalele mov si liliac

In aceasta perioada, liliacul se afla in plina inflorire, motiv pentru care ar trebui sa profiti de serviciile oferite de o florarie online pentru a aduce acest sortiment superb la tine in casa. Buchetul de lalele mov si liliac alb va arata extraordinar in orice incapere va fi asezat, iar frumusetea lui iti va crea fluturasi in stomac.