Femeia căreia cu greu îi poți ghici vârsta. Arată ca o puștoaică, dar oamenii rămân surprinși când află câți ani are

O femeie de origine americană, blogger și influencer de lifestyle, a dat lovitura pe rețelele sociale, unde a strâns o comunitate impresionantă de aprecieri. Mai mult, Renae se simte cel mai bine în pielea ei și le recomandă același lucru și fanilor care o urmăresc în social media.

Cine este femeia care are corp de puștoaică la 51 de ani. Are o comunitate impresionantă de fani

Renae Olivia are peste 300.000 de urmăritori pe TikTok, însă este activă și pe celelalte rețele de socializare. Fanii au remarcat că, la vârsta de 51 de ani, se îmbracă ca o puștoaică și, spune ea, va purta topuri scurte, fuste și rochii până la bătrânețe.

În viața de zi cu zi, Renae este mamă, iar cei care o critică pentru felul în care se îmbracă nu o afectează de niciun fel. Bloggerul de lifestyle se concentrează pe ce are de făcut și îi sfătuiește pe internauți să nu ia în seamă răutățile și să-și trăiască viața așa cum își doresc.

Ce reguli de frumusețe urmează femeia care și-a uimit urmăritorii de pe social media

Renae a spus că trăiește „cea mai tare viață”, adăugând că fiii ei Tristan, în vârstă de șase ani, și Kaidyn, de doi ani, o ajută să se mențină tânără. Ea explicat că oamenii sunt „destul de surprinși” când află ce vârstă are. Totodată, a menționat că are câte trucuri simple pentru a părea mai tânără.

A încetat să facă mai facă plajă încă de când avea 18 ani, iar acum urmează un regim strict de îngrijire a pielii, iar perna pe care doarme este din mătase.

De altfel, Renae se antrenează de patru până la cinci ori pe săptămână, timp de 30 până la 45 de minute, și are o dietă echilibrată.

Clipurile ei de pe TikTok devin imediat virale, iar într-unul dintre filmulețele recente, femeia dansează pe melodia lui Britney Spears, Ops! I Did It Again, dovadă că cel mai bine se simte în pielea ei și în ținutele ei. Renae se îmbracă, de obicei, în fuste scurte, pantaloni scurți sau cu tăieturi, rochii și topuri.

„Dacă există ceva ce trebuie să arunci după vârsta de 40 de ani este greutatea opiniilor celorlalți, pe care o porți pe umeri”, a spus ea într-un clip.

„Ești splendidă cu acel top scurt” a scris cineva, încurajând-o pe Renae să poarte orice îi place.

„Să fim totuși sinceri”, a spus o altă persoană. „Poți purta orice și tot arăți bine”.

O altă femeie a mărturisit că are 49 de ani și o urmărește pe Renae pe rețelele sociale: „Îți salvez videoclipul ca să pot copia fiecare ținută de-ale tale!”.

„Oamenii sunt doar invidioși că nu pot purta ce ai tu și nu arată atât de bine”, a mai continuat un internaut.

„Cine ar putea avea probleme cu orice porți?" a întrebat o altă persoană.

„Cred că oamenilor le place să se plângă fără motiv”, le-a răspuns Renae.

