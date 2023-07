(P) 10 sfaturi despre cum să distingem un parfum fals de cel original 

Parfumuri, apă parfumată și apă de toaletă sau apă de colonie…toate acestea sunt foarte populare pentru că toată lumea iubește parfumurile. Dar nu toate sunt la fel și nu au același preț.

Parfumul original conține și un număr de serie pe fundul sticlei. Nu trebuie să fie lipit, deoarece acesta este un semn de finisare și post-tratare a falsului. Numărul de pe fundul sticlei și numărul de pe fundul cutiei trebuie să se potrivească. Este în relief sau imprimat cu cerneală pe ambalaj. În plus, parfumul original are indicată țară de origine.

