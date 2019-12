Cadouri de Crăciun - ce să le oferi femeilor importante din viața ta

Un parfum

O altă idee de cadou de Crăciun potrivită pe care o poți lua în considerare este oferirea unui parfum. Și în acest caz variantele sunt numeroase și diverse. Dacă iubita sau mama ta folosesc mereu același parfum sau dacă știi că sunt fidele anumitor sortimente, lucrurile devin mai simple, pentru că vei ști ce să alegi fără prea mari eforturi. Însă, dacă vrei să le surprinzi sau ele sunt dornice de a încerca periodic ceva nou în ceea ce privește mirosul, va fi nevoie să te implici mai mult în găsirea cadoului perfect.

Alegerea parfumului depinde în totalitate de personalitatea și preferințele persoanei căreia urmează să îl oferi, așa că este important să ții cont de aceste aspecte când mergi la cumpărături. Nu ezita să ceri ajutorul asistenților din parfumeria în care ajungi pentru că ei știu ce recomandări să îți facă dacă le faci o descriere a femeii pentru care cauți cadou. Aplicarea parfumului este, de obicei, ultimul pas pe care o femeie îl face înainte de a ieși din casă, așa că nu vei da greș cu oferirea unuia.

O geantă

În afară de accesorii și de un parfum care să le ajute să se simtă cât mai bine cu ele însele, femeile au nevoie și de obiecte, care, deși au inclusiv scop estetic, sunt și utile în viața de zi cu zi. De aceea, îi poți oferi iubitei tale sau mamei o geantă de calitate. Și în acest caz, alegerea modelului potrivit depinde în totalitate de nevoile și de gusturile celei căreia îi vei oferi cadoul. Dacă ai auzit-o de curând că are nevoie de o geantă mai încăpătoare cu care să meargă zilnic la serviciu sau dacă de fiecare dată când mergeți la un eveniment de gală o auzi spunând că nu are o poșetă potrivită, înseamnă că știi deja ce să îi pui sub brad iubitei tale de Crăciun. Nu te complica alegând cel mai sofisticat model de geantă, pentru că unul simplu are șanse mult mari de a fi pe placul femeii care îl va primi. Această idee de cadou este potrivită și pentru mamă, așa că gândește-te la culorile ei preferate sau la modelul de care are nevoie și nu te opri până nu îl găsești pe cel care crezi că i se potrivește cel mai bine.