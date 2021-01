Chef Nicolai Tand, amintiri din copilărie. Ce a povestit faimosul bucătar despre primii ani de viață

Nicolai nu se supără, din contra. Este bucuros că de fiecare data reușește să-i surprindă în mod plăcut pe cei din jur.

Dar cum după răsfăț vine și munca grea, Chef Nicolai are o rezolvare și pentru vasele murdare. Acesta are un ajutor pe care se poate baza mereu, un ajutor care tace și face, așa cum îi place lui să spună. Pentru că un bucătar care se respectă și își respectă oaspeții are nevoie mereu de curățenie în preajma sa, Nicolai folosește pentru vase impecabile Pur Power Perle Minerale. Gama variată, cu diferite arome, nu numai că oferă strălucire și curățenie vaselor, dar oferă și protecția de care are nevoie pielea de pe mâini, mai ales în sezonul rece. Un alt avantaj al lui Pur Power Perle Minerale este că scoate toate mirosurile neplăcute de pe mâini.

Nicolai Tand: Pe lângă faptul că spală impecabil, miroase și fain în bucătărie, dar oferă și protecție mâinilor, un lucru important pentru doamne.

Dacă te grăbești și nu ai timp să speli vasele în stilul tradițional, linguriță cu linguriță, iar bucătăria ta este dotată cu mașină de spălat vase, un alt prieten de nădejde în orice bucătărie este Somat Gold. Tot ce trebuie să faci este să pui pastila în recipientul dedicat, să apeși pe buton, faci un duș rapid, schimbi hainele și ești gata să primești invitații.

Ai scăpat de grji cu Somat Gold. Acesta elimină mirosurile, îndepărtează toate tipurile de grăsimi și scoate chiar și arsura de pe fundul tigăii, așa cum spune chiar simpaticul bucătar. Somat curăță în profunzime, dar cel mai important este că de la frecatul cu buretele de sârmă, treci la o curățenie impecabilă, care nu are termen de comparație.