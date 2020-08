Finisaje ideale pentru peretele din zona blatului de bucătărie

Dacă blatul de bucătărie este din piatră naturală, atunci ar fi firesc și elegant să plachezi peretele tot cu o acoperire de acest tip. Poți folosi marmura sau travertinul, sau, dacă îți dorești ceva mai elegant, pune granit lucios negru, maro, gri, negru sau alta culoare. Piatra naturală este avantajoasă, pentru că are rezistență mecanică crescută și este destul de greu de deteriorat. În plus, piatra naturală are rezistență chimică mare, nu se pătează și nu ia foc. Nu în ultimul rând, suprafețele placate cu piatră naturală sunt ușor de curățat, sunt elegante și unice, pentru că modelul nu va putea fi imitat niciodată.

Faianța

Faianța este un substituent eficient al pietrei naturale. Cu toate acestea, se pot realiza placări ceramice deosebite care să protejeze peretele de lângă blatul de bucătărie, având, de asemenea, avantajul curățării facile și a întreținerii pentru un timp îndelungat. Montajul este realizat cu ușurință, iar, pentru a diversifica modelul, pot fi folosite plinte sau brâuri din plăci ceramice, care să înfrumusețeze spațiul.

Autocolant