(P) Profile PVC - alegerea ideală pentru completarea oricărui tip de decor și creșterea nivelului de eco-eficiență a clădirii

Alegerea materialelor potrivite poate face o diferență semnificativă în estetica și funcționalitatea unei clădiri. Din acest motiv, arhitecții și constructorii din întreaga lume au început să folosească profile PVC pentru a reuși să răspundă celor două nevoi într-o manieră utilă și economică.

Policlorura de vinil (PVC) este un material plastic extrem de durabil, care poate fi folosit într-o varietate de scopuri în construcții, de la ferestre și uși până la țevi sau diverse accesorii. Principalul avantaj al integrării unor profile PVC în construcția unei clădiri constă în rezistența îndelungată la intemperii, coroziune și deformare.

Toate aceste calități fac ca sistemele PVC să se preteze diverselor condiții și să poată fi integrate cu succes atât pentru decorul interior, cât și exterior al unui imobil. De exemplu, materialul cadru realizat în fabricile Decoplast și-a demonstrat longevitatea, ușurința cu care poate fi întreținut, eficientizarea costurilor de investiție și eficiența energetică remarcabilă.

Sistemele PVC realizate în fabricile companiei prezentate au fost dezvoltate prin scalări orizontale periodice, susținute de investiții constante. De aproximativ 20 de ani, aceste sisteme PVC se află constant în topurile analizelor de eco-eficiență, deoarece respectă cele mai noi norme europene nZEB:

„Motivele sunt evidente: costurile tot mai mari ale energiei electrice și resursele naturale tot mai limitate și scumpe. În plus, trebuie să ne aliniem la noile norme Nearly Zero Energy Building (nZEB) pentru toate tipurile de clădiri. Asta înseamnă că energia regenerabilă trebuie să acopere cel puțin 30% din consum într-o clădire cu standard nZEB”, explică Mirela Ivașcu, partner managerul Decoplast.

În ce tipuri de decor poți integra profile PVC?

Sistemele PVC pot fi integrate într-o varietate de tipuri de decor, datorită versatilității lor. Iată câteva exemple de decoruri în care poți utiliza sisteme de tip termopan:

decor modern - sistemele PVC pot contribui la crearea unui aspect modern și curat al unei clădiri. Acestea sunt ideale pentru ferestre, uși și pereți despărțitori, oferind o imagine contemporană;

- sistemele PVC pot contribui la crearea unui aspect modern și curat al unei clădiri. Acestea sunt ideale pentru ferestre, uși și pereți despărțitori, oferind o imagine contemporană; decor clasic - chiar și într-un decor clasic, sistemele de tip termopan pot fi integrate cu ușurință. Acestea pot să înlocuiască lemnul sau alte materiale și să ofere o alternativă durabilă și ușor de întreținut;

- chiar și într-un decor clasic, sistemele de tip termopan pot fi integrate cu ușurință. Acestea pot să înlocuiască lemnul sau alte materiale și să ofere o alternativă durabilă și ușor de întreținut; decor minimalist - dacă preferi un decor minimalist, integrarea unor profile PVC te poate ajuta să obții efectul dorit. Aspectul lor curat și liniile simple se potrivesc bine cu stilul minimalist;

- dacă preferi un decor minimalist, integrarea unor profile PVC te poate ajuta să obții efectul dorit. Aspectul lor curat și liniile simple se potrivesc bine cu stilul minimalist; decor rustic - poți integra sisteme PVC chiar și într-un decor rustic. Ușile și ferestrele din PVC pot imita aspectul lemnului, dar beneficiază de rezistența și durabilitatea oferite de policlorura de vinil;

- poți integra sisteme PVC chiar și într-un decor rustic. Ușile și ferestrele din PVC pot imita aspectul lemnului, dar beneficiază de rezistența și durabilitatea oferite de policlorura de vinil; decor industrial - pentru un aspect industrial, sistemele PVC pot fi folosite în interior. De exemplu, poți înlocui un perete despărțitor cu un sistem de uși glisante care să ofere un plus de spațiu. Culorile și finisajele disponibile se potrivesc cu acest stil;

- pentru un aspect industrial, sistemele PVC pot fi folosite în interior. De exemplu, poți înlocui un perete despărțitor cu un sistem de uși glisante care să ofere un plus de spațiu. Culorile și finisajele disponibile se potrivesc cu acest stil; decor ecologic - dacă ești un iubitor al naturii și îți dorești să alegi materiale care să fie lucrate cu atenție la protejarea mediului înconjurător, atunci aceste profile PVC pot fi integrate cu ușurință într-un decor ecologic. Mai mult decât atât, materialul cadru folosit la fabricarea acestuia este 100% reciclabil și poate contribui la reducerea amprentei ecologice.

În esență, sistemele de tip termopan sunt o opțiune versatilă, care poate fi adaptată la aproape orice tip de decor.