(P) Cele mai ieftine scaune auto pentru copii

Odata cu venirea pe lume a copilului, va trebui sa iei in calcul numeroase nevoi. De exemplu, în cazul în care deții un automobil personal, cu siguranță știi deja ca este nesigur și ilegal conform legislației în vigoare, să conduci mașina în prezența unui minor, în lipsa unui scaun auto copii.

Scaunele de mașină pentru scaun auto bebelusi si copii nu sunt nicicum un moft, ci un element de siguranță în trafic pentru copilul tău. Chiar dacă acesta va fi poziționat în spatele mașinii, nu înseamnă că copilul va fi prevenit de lipsa unor accidente/incidente neplăcute neprevăzute, mai ales când unii șoferi din zilele noastre conduc imprudent. Așadar, dincolo de legislație, trebuie să înțelegi că acest scaun va fi un plus pentru siguranța acestuia.

Bineînțeles, se poate întâmpla sa nu ai un buget foarte mare de alocat unei astfel de achiziții, cu precădere în această perioadă dificilă. De aceea este extrem de important să analizezi cu atenție opțiunile de pe piață și să alegi un scaun auto pentru copii care să i se potrivească perfect celui mic. Ca să-ți venim în ajutor ți-am pregătit răspunsul la o serie de întrebări esențiale în ceea ce privește alegerea unui astfel de scaun auto sau scoica auto, dar și 8 sugestii de scaune auto pentru copii la cele mai accesibile prețuri din prezent.

De ce să investești într-un scaun auto pentru copii?

Dacă nu ai un buget extrem de ridicat, dar totuși acesta este ușor flexibil, deseori poate fi un adevărat atuu să investești într-un scaun auto pentru copii. Mai scump nu înseamnă neapărat mai bun, însă poți dispune de o serie de funcții extra care să-ți facă mai ușoară manevrarea acestuia, să fie mai durabil, mai sigur și mai confortabil pentru micuțul tău. De aceea atunci când alegi scaunul de mașină, trebuie să ții cont atât de nevoile acestuia, cât și de o serie de opțiuni pe care ți le pune mașina la dispoziție, astfel încât alegerea ta să fie compatibilă cu automobilul tău.

Scaunul auto pentru copii ales corespunzător îi va asigura micuțului o poziție mai confortabilă, contribuind totodată la bună dezvoltare a acestuia, în special dacă vei realiza deplasările cu mașina în mod constant. Oferindu-i un astfel de scaun celui mic, acesta va fi mai liniștit atunci când călătoriți împreună, dar nici nu te vor mai speria călătoriile îndelungate în care copilul s-ar putea accidenta în lipsa acestuia, în timp ce ți-ar distrage întreaga atenție de la condus. Astfel, cu un scaun optim de mașină pentru copii poți avea drumuri mai liniștite și mai puțin obositoare.

Ce elemente definesc cel mai bun scaun auto

Cu siguranță orice părinte își dorește un scaun cât mai bun pentru copilul său. Dar nu există o opțiune universal valabilă, cel mai important rol avându-l vârsta și greutatea acestuia.

Pe piață s-au lansat ținând cont de acest aspect numeroase tipuri de scaune auto copii. Și, deși una dintre dorințele părinților ar fi cea de a folosi un astfel de scaun până la vârsta în care nu va mai fi necesar, acest lucru este imposibil. Așadar, trebuie să iei în calcul că, la un moment dat, va trebui să înlocuiești scaunul ales cu un alt model. Un scaun adecvat pentru o vastă și o greutate mult prea mare nu va oferi protecția necesară unui bebeluș sau a unui copil de o vârstă mai redusă.

De asemenea, unul dintre cele mai importante criterii in alegerea de scaune auto bebelusi este acreditarea acestuia. În lipsa acreditărilor ECE R4403 sau R4403, scaune testate și certificate în vaste condiții de către cei mai buni experți din Uniunea Europeană, scaunul ales îți va oferi o protecție cu mult sub cea normală, spre zero. Atragem cu precădere atenția asupra acestui aspect deoarece, în căutarea celui mai bun scaun de mașină, se omite adesea acest lucru extrem de important. Unii furnizori obișnuiesc să indice această certificare prin prezența literei "E" pe etichetă.

Poziția scaunul poate fi la fel de importantă, unele scaune putând fi amplasate cu fața către șofer care permit supravegherea copilului prin oglinda retrovizoare, în timp ce altele pot fi amplasate cu spatele în drepta spatelui șoferului (dar în acest caz poate fi necesar să am plasezi o cameră pentru a-i analiza mișcările temporar), ori scaune cu înălțare care fac unghiul de vizualizare mai facil.

Iar funcțiile scaunului și/sau accesoriile disponibile pot reprezenta de altfel un plus. Cele cu sistem ISOFIX se bucură de o popularitate foarte ridicată, datorită sistemului facil de prindere, însă este necesar ca și automobilul să permită un astfel de sistem, ori almiteri este de prisos. Un plus îl poate reprezenta și centurile ajustabile, posibilitatea de a înclina spătarul într-un unghi confortabil sau renumele de brand care a fost testat în cele mai ample condiții și care se mândrește cu o calitate premium.

Până la ce vârstă trebuie să folosești scaunul auto pentru copii?

Conform prevederilor legale, scaunul auto pentru copii trebuie folosit până la vârsta de 12 ani. Ulterior acestei vârste copilul poate fi așezat în mod obișnuit în mașină cu purtarea centurilor de siguranță.

Corpul lor va avea numeroase schimbări în această perioadă așa că, în timp este foarte probabil să fie necesar să schimbi scaunul și să te orientezi către alte versiuni mai corespunzătoare.

Top 10 scaune auto ieftine pentru copii

Dacă nu te-ai mai orientat până acum către un scaun auto pentru copii, cu siguranță alegerea acestuia pare mult mai dificilă decât ai sperat, mai ales dacă-ți dorești să alegi o opțiune corespunzătoare având în vedere informațiile prezentate până în acest punct.

Acest lucru poate face alegerea scaunului ideal pentru mașină și mai dificilă, așa că îți oferim suplimentar și un top cu sugestii accesibile către care îți poți orienta atenția.

Iată 8 scaune ieftine care ar putea fi cea mai bună alegere.

Cos auto Juju Baby Boo JU1200-ED-04 (Albastru/Bleumarin)

Acest scaun auto a fost conceput special pentru copiii aflați în prima decadă a vieții lor și care se încadreazăîn standardul de greutate 0-13 kg. Așadar, acesta poate fi scaunul ideal pentru bebelușul tău, inclusiv până la 6 luni dacă greutatea acestuia permite acest lucru.

Scaunul auto oferă protecție la impact, iar centura vine cu un sistem de ajustare pe două poziții și fixare în 3 poziții, dar și mâner reglabil. .

Scaunul asigură o poziție confortabilă bebelușului datorită conceptului prevăzut cu bureți moi și stabili.

Scaun Auto JUJU Young Rider JU1200-EB-02, 4 - 12 ani (Rosu/Bordo)

Scaunul auto JUJU a fost certificat prin Standardele Europene de calitate fiind un scaun auto pentru copii pe deplin sigur.

Acesta se adresează categoriei de vârsta 4-12 ani, respectiv copiilor ce ating o greutate cuprinsa intre 15-36 kg.

Scaunul poate fi ajustat in doua poziții, pe grupa doi prin utilizarea centurii diagonale cu fixare multipla sau pentru grupa trei, prin eliminarea spătarului si transformarea scaunului într-un înălțător.

Scaunul auto dispune de margini ușor rotunjite și fiabile, prevazute cu un burete ce ofeă siguranță și un confort deplin, iar tetiera acestuia este ajustabila.

Acest scaun auto este prevazut inclusiv cu o husă ce poate fi detașata și igienizată cu ușurință.

Scaun Auto JUJU Safe Rider JU1200-EF-08, 9 luni - 11 ani (Bej/Bordo)

Dacă-ți dorești un scaun auto pe care să-l poți utiliza o perioadă mai îndelungată de timp, scaunul JUJU Safe Rider ar putea fi una dintre cele mai bune opțiuni pentru tine.

Acest scaun acoperă necesitățile părinților și ale copiilor pentru o arie mai largă, respectiv pentru copiii cu o greutate cuprinsă între 9 și 36 kg.

În ciuda acestui fapt, scaunul are un design ergonomic și o greutate redusă, de doar 4 kg.

Integrat în designul modern certificat vei găsi două poziții de reglare, scaun ajustabil în funcție de grupa de vârstă, tetiere reglabile ham în 5 puncte și centură cu prindere în 3 puncte, respectiv o husă și un spătar detașabil.

Acest scaun de mașină este un concept ingenios care-ți va permite să ai grijă de copilul tău cu vârsta de până la 11 ani, prevenind o serie de incidente neplăcute ce pot avea loc în trafic.

Scaun Auto Juju Fun Racer JU1200-EA (Albastru/Bleumarin)

Un alt model ideal din partea brandului Juju poate fi și seria Fun Racer, un scaun de mașină pentru copii cu formă robustă și laterale rotunjite, care asigură o poziție confortabilă și siguranță la drum lung pentru copiii cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, respectiv 9 și 36 kg.

Scaunul este prevăzut lateral și cu un suport pentru sticla de apă sau ceai, pe care copilul tău o poate utiliza oricând, la nevoie.

Din punct de vedere al mecanismului și al siguranței oferite, acest scaun de mașină este compatibil cu orice mașină și este prevăzut cu tetieră reglabilă pe 6 nivele, centură cu fixare în 3 puncte și ham cu fixare în 5 puncte, centuri ajustabile și o rezistență optimă la impact.

De asemenea, scaunul deține certificare, siguranța oferită fiind pe deplin dovedită.

Scaun auto U-Grow U213-PAW, 0-25 kg (Negru)

Dacă doriți un scaun de mașină prevăzut cu înălțător, acest scaun poate fi o alegere demnă de luat în considerare.

Modelul este unisex, adecvat pentru copiii de vârste mici sau pentru prima decadă a vieții, până la 25 kg.

Scaunul pentru mașină este prevăzut cu mânere și spătar robus, diind un scaun pe care-l poți ajusta pe 3 poziții de nivel.

De asemenea, scaunul dispune de un mecanism ajustabil față-spate astfel încât să stabilești cu ușurință poziția optimă pentru copilul tău.

Modelul este compatibil cu orice tip de automobil și nu lipsește sistemul de prindere în 3 puncte.

Scaun auto Britax Discovery SL Cosmos Black, 15 - 36 kg (Negru)

Britax Discovery SL Cosmos Black este un scaun unisex cu sistem de prindere în 3 puncte pe care-l poți utiliza pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani, cu precădere acelor copii care se încadrează în marja de greutate 15-26 kg.

Scaunul este omologat în raport cu normele europene de siguranță R44-04 iar forma lui ergonomică reproduce excelent forma scaunului obișnuit de mașină. Astfel, copilul se va simși pe deplin confortabil în prezența acestuia.

Scaun auto Britax Kid II BLACK SERIES, 15 - 36 kg (Moonlight Blue)

Un scaun practic și de un real ajutor în drumurile scurte sau lungi, cu mașina, va fi și modelul Britax Kid, un scaun de mașină pentru grupa doi de vârstă, adecvat până la 12 ani.

Scaunul a trecut cu succes testele privind omologarea acestuia, deținând inclusiv senzori care determină modul de utilizare și poziționare a centurii pentru o utilizare corectă și precisă.

Datorită greutății reduse de doar 5.1 kg scaunul este ușor de asociat cu orice tip de automobil și mutat de la un automobil la altul.

Tetiera acestuia poate fi ajustată, la fel ca și spătarul care permite abordarea unei poziții confortabile de zi cu zi sau atunci când copilul dorește să se odihnească.

Nu lipsește centura cu sistem de prindere în 3 puncte, protecția la impact și ghidajele privind utilizarea corespunzătoare a mecanismului.

Scaun auto Britax KIDFIX SL Black Series, 4 - 12 ani (Storm Gray), scaune auto cu isofix

Seria SL Black Series este o altă gamă la care puteți apela cu ușurință atunci când aveți nevoie de un scaun de mașină pentru 15-36 kg.

Acest scaun deopotrivă, spre deosebire de toate modelele de până acum, este prevăzut cu sistem ISOFIT care facilitează instalarea, confortul și siguranța copilului în mașină.

Spătarul în forma literei “V” asigură ergonomia, manevrabilitatea ușoară și fiabilitatea la manevrarea acestuia.

Atât spătarul cât și mânerele sunt prevăzute cu burete moale, iar la nivelul capului, forma rotunjită a tetierei duce siguranța la un alt nivel. De asemenea, aceasta poate fi ajustată pe diferite trepte de nivel, în funcție de conformația fiecărui copil în parte.

Prin intermediul acestui scaun de mașină cu direcție de poziționare către față, va fi mult mai ușor să vă deplasați oriunde cu copilul dumneavoastră, cu mai multă siguranță și transformând acest tabiet într-o adevărată plăcere.

În concluzie, vei găsi numeroase opțiuni de scaune auto pentru copii, fiabile și extrem de sigure pentru acesta. Modelele disponibile se adresează atât celor care-și doresc un scaun pe care să-l poată folosi din prima zi de viață a copilului, cât și pentru copiii care au o vârstă mai ridicată.