Cu ce haine pentru nou nascuti sa-i imbracam pe micutii nostri in primele saptamani de viata?

Viitoarele mamici depun mult efort pentru a cauta hainute pentru nou nascuti, chiar de dinainte ca acestia sa ajunga pe lume, in dorinta ca atunci cand va veni momentul, ele sa fie pregatite. Majoritatea incearca sa gaseasca haine nou nascuti care sa se asorteze, dar adevarul este ca, in primele saptamani de viata, aspectul estetic al articolelor vestimentare nu este cel mai important.

Un nou nascut are mereu nevoie de atentie si ingrijire, se murdareste si necesita sa fie schimbat des, ceea ce inseamna ca asortarea pantalonasilor cu body-ul nu mai reprezinta o prioritate. Vei avea tot timpul sa te ocupi si de acest aspect, atunci cand bebelusul va fi putin mai mare. Pentru inceput, va trebui sa cauti haine pentru nou nascuti care sa asigure protectie celui mic. In cazul in care ai nevoie de ajutor, iata cateva sfaturi despre hainele pentru nou nascuti cu care sa-ti imbraci puiul in primele saptamani din viata.

Incearca un body sau o bluzita kimono

Un lucru important este protejarea burticii si a spatelui bebelusului, iar un body din categoria de haine nou nascuti este perfect. Totodata, acesta se poate prinde cu capse, ceea ce il face practic si usor de folosit atunci cand imbraci bebelusul sau cand ii schimbi scutecul. Multor bebelusi nu le place sa fie imbracati cu hainute care se trag pe cap, astfel ca o alternativa ar fi bluzitele kimono, care se leaga in fata. Pe deasupra, acestea permit pielii sa respire si buricului sa se vindece dupa taierea cordonului ombilical.

Pantalonasii cu botosei

Acest tip de pantalonasi fac, de asemenea, parte din hainele pentru nou nascuti mai practice, intrucat au si botosei incorporati, ceea ce elimina nevoia de folosire a sosetelelor. Acest lucru inlatura posibilitatea ca cel mic sa-si piarda sosetele prin casa si sa ramana cu piciorusele descoperite. Cel mai bine ar fi sa-i cumperi intr-o marime mai mare, dar confortabila, pentru ca bebelusul sa-i poata purta pentru mai mult timp. Atunci cand pantalonasii au inceput sa ramana mici, poti oricand sa tai botoseii si sa lasi doar partea de sus pentru a fi purtata pe mai departe.

Diferite straturi pentru diferite anotimpuri

Asa cum noi ne imbracam mai gros sau mai subtire in functie de anotimp si de vremea de afara, asa ar trebui sa incercam sa ii imbracam si pe cei mici, cu toate ca de cele mai multe ori simtim ca este nevoie de cat mai multe haine de nou nascuti pentru a ne proteja bebelusul. Pentru zilele de vara, este bine sa folosesti bluzite cu maneca lunga, pentru a ajuta pruncul sa se simta cat mai confortabil si pentru a-l feri de zgarieturile accidentale. In ceea ce priveste perioada mai rece, de preferat este sa imbraci bebelusul in casa cu un strat in plus fata de cum te simti tu confortabil, eventual cu un puloveras dintr-un material moale.

Orice mamica isi doreste ca puiul sau sa fie cat mai in siguranta. In primele saptamani de viata este nevoie sa oferi o atentie sporita materialelor si tipurilor de haine pentru bebelusi cu care sa-l imbraci pe cel mic, urmand ca mai apoi, cand va mai creste, sa iti poti pune in valoare si spiritul creativ de asortare a hainutelor.