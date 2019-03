De ce sa investesti in mobila din lemn masiv pentru dormitorul tau?

Pentru cei mai multi dintre noi, dormitorul reprezinta spatiul relaxarii supreme, acel loc intim si foarte confortabil in care ne odihnim dupa fiecare zi grea petrecuta la munca. Tocmai pentru ca avem nevoie de confort, o astfel de incapere trebuie sa fie calda si primitoare, astfel incat toti cei care patrund in acest spatiu sa fie coplesiti de frumusetea ei. Si pentru ca decorul este extrem de important atunci cand vorbim de o camera in care petrecem destul de mult timp, specialistii ne ghideaza catre mobila din lemn masiv. Exista multe argumente in favoarea ei, avantaje pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza!

Confera un aspect elegant

Atunci cand alegem mobilierul pentru dormitor, primul lucru la care ne uitam este aspectul. Cu cat acesta va fi mai frumos si elegant, cu atat vom fi mai motivati sa il achizitionam. Construita cu atentie la detalii si personalizata in intregime, mobila din lemn masiv confera un aspect rafinat dormitorului, facandu-l mult mai atractiv decat celelalte incaperi. Nu trebuie sa achizitionezi modele care te trimit cu gandul la mobila bunicilor, caci acum exista pe piata specialisti care vor realiza totul exact dupa dorintele tale. Spre exemplu, daca iti plac nuantele deschise si vrei ca incaperea sa aiba mai multa luminozitate, poti alege mobila din lemn masiv de culoare alba sau roz pal, care sa se imbine perfect cu restul decoratiunilor din dormitor.

Are o rezistenta sporita

O piesa de mobila din lemn masiv ingrijita corespunzator va putea fi folosita toata viata si, mai mult, chiar si de urmatoarele generatii. Valoarea sa creste odata cu varsta si chiar cu uzura. Micile zgarieturi acumulate in timp devin o parte a caracterului mobilei si ii confera acel aspect de obiect de colectie. Lemnul este un material care trece testul timpului si nu se modifica in functie de actiunile mecanice pe care le suporta, cum ar fi mutarea mobilierului dintr-o parte in alta a dormitorului.

Nu are nevoie de ingrijiri speciale

Daca mai sus am vorbit despre ingrijirea corespunzatoare a mobilei din lemn masiv, e bine de stiut ca aceasta actiune nu presupune un procedeu prea complicat. Este suficient ca mobilierul sa fie sters periodic cu un material moale, folosind un produs dedicat curatarii lemnului. In fond, orice tip de mobila are nevoie de o curatare saptamanala.

Are o nota de unicitate

Mobila din lemn masiv poate include sculpturi deosebite si extrem de elaborate realizate in lemn, care pot fi foarte rar realizate si pe alte materiale. Atat lemnul de esenta tare, cat si cel de esenta moale pot fi gravate cu diverse modele care ii confera acea nota de originalitate din punct de vedere estetic.

Per total, mobila din lemn masiv pentru dormitor reprezinta optiunea ideala atunci cand vine vorba de elementele de decor care iti usureaza munca si te ajuta sa iti organizezi fiecare lucru din incapere. Nu uita sa pui calitatea intotdeauna pe primul loc si sa alegi modele care iti definesc personalitatea. Din pasiune pentru munca lor, specialistii Alberta Casa ti-au pregatit colectii impresionante de mobila din lemn masiv pe care sa le incluzi in spatiul caminului tau.