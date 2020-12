Lidia Fecioru, cum recunoaştem prietenii toxici: "Prietenia se va rupe, oamenii nu se schimbă"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, trage un semnal de alarmă și spune că singurul lucru care îl poate salva pe un dependent este alegerea pe care o face: "Unul care se apucă de băutură, într-o zi tot se trezeşte şi are de ales. Prima dată am greşit, a doua oară am ales şi a treia oară devine o deprindere. Chestia asta vine pe parcurs, dar este alegerea noastră, a fiecăruia.

Cum gestionăm relația cu oamenii toxici

O persoană alege să se ducă către alcool fiind într-o depresie, având o dezamăgire. Deci tulburările comportamentale şi psihice sunt strâns legate cu viciile.

O astfel de persoană poate fi salvată, dar cu greu. Numai dacă vrea să fie salvată, o poţi salva. Altfel, e ca şi cum ai vrea să cari apa din fântână cu sita", a spus specialista la Adev[ruri Ascunse, potrivit Antena3