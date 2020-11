Horoscopul banilor pentru anul 2021, cu Mihai Voropchievici şi Lidia Fecioru: "Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă şi în traistă"

Au o mulţime de momente super-benefice, dar asta nu înseamnă că vor fi permanente. Sunt axate pe anumite perioade de timp. Situaţia financiară e prosperă, banii vin mult mai uşor la ei, dar cum sunt şi cheltuitori, asta nu înseamnă că îi şi ţin prea mult în portofel. Banii sunt făcuţi pentru a fi cheltuiţi.

Taur

Taurii, care au fost mai restrictivi şi ţinuţi din scurt, anul viitor vor să călătorească, să cheltuiască acei bani pe care, anul acesta, nu au avut pe ce să îi dea. Anul 2021 este an de bunăstare şi culegerea roadelor pentru că este un an în care începem să culegem din cei patru ani anteriori, în funcţie de ce a făcut fiecare. Multe ocazii, ştiu să îşi pregătească bucuriile, au şi forţa financiară. Anul 2021 pentru Tauri este un an de relaxare şi de cheltuit şi vor avea grijă să compenseze.

Gemeni

Gemenii trebuie să fie un pic restrictivi pentru că tendinţa lor de a risipi banii în neştire este fantastică. Dau banii pe toate nimicurile şi pe lucruri inutile şi atunci îşi dau seama că, practic, nu le-a adus niciun beneficiu. Vor trebui să facă şi vor face o schimbare de job. Ocazia de a primi bani în plus se va materializa prin schimbarea locului de muncă. Cereţi de la Univers şi vi se va da.