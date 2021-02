(P) Sfaturi și soluții pentru companii: cum să navigăm în siguranță prin perioada pandemiei

7. Să susținem afacerile locale, poate deținem o afacere mare prin intermediul căreia putem susține micii întreprinzători prin comenzi, recomandări, reclamă. Pe lângă faptul că vom primi aprecieri, vom contribui astfel la echilibrarea întregului ecosistem economic în care funcționăm, pentru că aceasta este o perioadă cu multe provocări

8. Comunicarea este cheia în această perioadă - fie că este vorba despre comunicarea în cadrul firmei, fie că vorbim despre comunitatea creată sau comunicarea cu clientul, aceasta trebuie să fie transparentă, să demonstreze că suntem responsabili.

9. Crearea și promovarea de conținut video este la mare căutare, așadar putem promova produsele prin scurte video-uri relevante pentru publicul nostru. Clienții vor aprecia să găsească sfaturi utile, să cunoască caracteristici ale produsului, să vadă o persoană explicând sau căutând soluții. Vom da dovadă de credibilitate și poate vom crea o comunitate pe Youtube care va privi favorabil produsele noastre și le va face cunoscute.

10. Revizuirea business-ului: Trebuie să avem în vedere, acolo unde se poate să transformăm clienții off line în clienți on line; pentru aceasta trebuie să integrăm un sistem de plată în rate, dar și PayPal. Să nu uităm nici că oferirea de reduceri, vouchere sau produse speciale sunt esențiale în comerțul on line de succes.

11. Crearea de parteneriate sau chiar reprofilarea: dacă s-a schimbat ceva în perioada asta și a trebuit să regândim anumite produse sau servicii, poate este necesar să recurgem la soluții mai drastice. Spre exemplu dacă deținem un restaurant, este greu de crezut că vom putea rezista pe piață dacă nu dezvoltăm afacerea eficient pentru sistemul de livrare acasă: acest lucru presupune adesea parteneriate cu servicii specializate de livrare care au infrastructura necesară distribuirii rapide și acoperirii unei arii de distribuție cât mai mari.

12. Să ne întrebăm dacă produsele sau serviciile noastre ajută cu adevărat oamenii în această perioadă pentru munca de acasă, pentru petrecerea timpului liber sau pentru a rezolva diverse probleme cu care aceștia se confruntă. Deși este reglat prin mecanismul cerere - ofertă, acest aspect ar trebui abordat și din perspectiva valorii sociale pe care o aduce - e timpul cel mai potrivit în care putem să ne demonstrăm solidaritatea și bunele intenții.

Chiar dacă pandemia a schimbat anumite tipare de consum, funcționăm în continuare într-o piață dinamică, la care trebuie să ne adaptăm. Bine ar fi să o facem etic (și cu responsabilitate, pentru că viitorul este cu adevărat al companiilor care demonstrează că au și că se raportează la un sistem de valori umaniste.