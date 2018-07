Sfaturi pentru un HOME STUDIO: Cum amenajezi un studio audio la tine acasa?

Daca vrei sa iti pui in practica ideile creative, sa iti faci un mic studio acasa si sa poti realiza si inregistra propriile compozitii, in afara de aparatura si ustensilele de baza, te poti folosi de cateva idei creative pentru a obtine o amenajare pe placul tau. Cand vine vorba despre un studio in propria locuinta, acest lucru limiteaza la capitolul spatiu si automat te va conditiona in alegerea mobilierului dorit. Iar daca locuiesti la apartamanet, va trebui sa gandesti cat mai minimalist pentru a obtine un spatiu optim, atat cat ai nevoie pentru a-ti desfasura activitatea artistica.

Iata cateva sfaturi pentru un home studio reusit:

Sa faci muzica in bucataria parintilor nu este o alegere buna. Pe canapea, la fel, nu este posibil. E foarte important sa alegi cu mare grija spatiul in care vei amenaja studio-ul, deoarece iti vei petrece foarte mult timp acolo, poate mai mult decat iti imaginezi. Alege o camera departe de zgomot, unde iti poti desfasura activitatea linistit. E indicat ca incaperea sa nu fie patrata, deoarece asta va complica acustica. Poti amenaja chiar propriul dormitor, daca se incadreaza in cerintele de mai sus.

Sa jonglezi cu acustica poate fi un lucru complicat, iar un tratament profesional poate sa fie destul de scump. Totusi, sunt cateva trucuri care iti vor veni in ajutor, cu o abordare DIY:

Biblioteca, canapeaua sau patul, daca sunt aranjate pe unul dintre peretii liberi pot sa ramana acolo unde sunt, deoarece aceste obiecte te vor ajuta sa captezi frecventele mai joase. Nu exista un mod foarte precis de a-ti da seama de aceste frecvente, insa e mult mai bine decat un perete gol.

Foloseste draperii foarte groase si lungi, pana la podea. Pune in camera un covor (sau mai multe). Acest lucru nu e doar pentru design, dar te va salva de vecinii nervosi deoarece decoratiunile de genul acesta absorb o parte galagie.

E de evitat sa faci muzica intr-o camera cu colturi ascutite, deoarece acestea vor distorsiona sunetele. Poti acoperi colturile cu niste carton sau spuma speciala, pentru a elimina unghiurile drepte. Daca ai posibilitatea sa achizitionezi niste paneluri anti-sunet, cu atat mai bine!

Daca produci muzica, inseamna ca esti pasionat si, automat, esti un colectionar. Unui colectionar de muzica nu ii va lipsi ,,biblioteca,, personala, unde isi gasesc adapost CD-urile, vinyl-urile si alte suporturi muzicale si obiecte din aceasta zona. Alege o comoda mica, bine compartimentata, in asa fel incat sa iti poti sorta colectiile dupa bunul plac. Cu siguranta vizitezi des un magazin cu muzica si de fiecare data alegi cate ceva pentru a-ti completa colectia. Poti, de asemenea, sa montezi rafturi suspendate, unde sa depozitezi o mare majoritate din carti si alte obiecte, pentru a salva cat mai mult spatiu in camera, pentru echipamentul necesar.

Multi sunt de parere ca studio-ul in sine poate fi un echipament. Daca stii sa te folosesti de materialele pe care le ai la indemana si esti atent la detalii, poti ajunge departe. Insa nu fara efort, deoarece nici Roma nu s-a construit intr-o zi si nici cariera ta de producator de muzica nu va fi usoara!