Țările cu cei mai buni elevi la matematică în 2026. Ce scor a obținut România și cât de departe este de media OECD

Matematica continuă să le dea bătăi de cap elevilor din numeroase țări, însă există sisteme de educație în care rezultatele sunt spectaculoase. Cele mai recente date PISA arată diferențe foarte mari între performanțele elevilor de 15 ani din diferite colțuri ale lumii.

Un clasament publicat în septembrie 2026 de Visual Capitalist, pe baza rezultatelor PISA 2025 furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), arată ce țări și economii au cei mai buni elevi la matematică. În frunte se află sistemele educaționale asiatice, China și Singapore obținând rezultate care le plasează la mare distanță de multe dintre statele europene.

Care sunt țările cu cei mai buni elevi la matematică în 2026

Conform www.visualcapitalist.com, clasamentul a fost realizat folosind rezultatele PISA 2025, evaluarea internațională care măsoară competențele elevilor în vârstă de 15 ani. Datele originale provin de la OECD, iar PISA nu urmărește doar capacitatea elevilor de a reproduce informații învățate la școală, ci și modul în care aceștia își pot folosi cunoștințele pentru rezolvarea unor probleme. Potrivit clasamentului, China și Singapore se află în fruntea lumii la matematică, iar sistemele educaționale din Asia domină partea superioară a topului.

Ce rezultat a obținut România la matematică

Articolul continuă după reclamă

România se află considerabil sub media OECD. Conform www.oecd.org, elevii români de 15 ani au obținut în 2025 un scor mediu de 419 puncte la matematică, în timp ce media statelor OECD a fost de 463 de puncte. Așadar, diferența dintre România și media OECD este de 44 de puncte. Rezultatul la matematică a scăzut cu 9 puncte față de evaluarea PISA din 2022. OECD precizează însă că această modificare nu este semnificativă statistic, astfel că nu poate fi interpretată pur și simplu drept o deteriorare certă a performanței elevilor români între cele două evaluări. Conform www.oecd.org, rezultatele medii ale României din 2025 au fost aproximativ la același nivel cu cele din 2022 la matematică și științe, în timp ce la citire s-a înregistrat o scădere.

România, sub media OECD la toate cele trei domenii evaluate

Problema nu se limitează la matematică. La PISA 2025, România a obținut:

• 419 puncte la matematică, față de media OECD de 463;

• 413 puncte la citire, față de media OECD de 461;

• 425 de puncte la științe, față de media OECD de 482.

Conform www.oecd.org, elevii din România au obținut rezultate sub media OECD la toate cele trei domenii principale evaluate. România a participat și la evaluarea capacității de rezolvare computațională a problemelor, unde scorul mediu a fost de 442 de puncte, comparativ cu media OECD de 500 de puncte.

Diferențe foarte mari între elevii români

Un alt rezultat care atrage atenția este diferența dintre elevii cu performanțe foarte bune și cei cu rezultate slabe. Conform www.oecd.org, diferența la matematică dintre cei mai performanți 10% dintre elevii români și cei mai slabi 10% este de 276 de puncte. OECD arată că aceasta este una dintre cele mai mari diferențe dintre țările și economiile participante la PISA 2025. Pe termen mai lung, situația este de asemenea importantă. OECD arată că, față de 2015, proporția elevilor români care nu ating nivelul 2 de competență a crescut cu 12 puncte procentuale la matematică.

Rezultatele PISA au scăzut și la nivel internațional

România nu este singura țară care se confruntă cu dificultăți. PISA 2025 a înregistrat cea mai scăzută performanță medie OECD de până acum la matematică și citire. Conform www.oecd.org, scorul mediu la matematică în statele OECD a scăzut cu 22 de puncte între 2015 și 2025. Organizația estimează că această diferență corespunde cu puțin peste un an de învățare. Evaluarea PISA 2025 a fost cea mai amplă organizată până în prezent și a implicat aproximativ 760.000 de elevi din 91 de țări și economii.

Ce este testarea PISA

PISA – Programme for International Student Assessment – este programul internațional coordonat de OECD care evaluează elevii de aproximativ 15 ani. Conform www.edu.ro, testarea urmărește competențele elevilor la citire, matematică și științe și măsura în care aceștia sunt pregătiți să folosească ceea ce au învățat pentru provocările vieții reale. În 2025, domeniul principal al evaluării a fost reprezentat de științe, în timp ce matematica și citirea au fost domenii secundare. A existat și un domeniu inovativ dedicat învățării în lumea digitală. Rezultatele internaționale PISA 2025 au fost publicate pe 8 septembrie 2026, iar datele pentru România au fost prezentate în aceeași zi de Ministerul Educației și Cercetării și Institutul de Științe ale Educației.

Citește și: Care sunt cele mai bune țări în care să-ți crești copilul. Pe ce loc se află România și ce oferă statele din fruntea clasamentelor