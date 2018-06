Trucul momentului! Cum schimbi înfățișarea băii cu bani puțini!

Amenajarea unei bai este o misiune complexa, care trebuie sa tina cont de mai multe elemente printre care si aspectul financiar. Imbunatatirea aspectului presupune schimbarea elementelor decorative, poate chiar si a catorva obiecte sanitare sau placi ceramice.

Insa, toate aceste schimbari nu trebuie sa coste o avere, mai ales ca se pot face numeroase modificari vizibile cu un buget restrans. Iata cateva sugestii de reamenajare pentru a schimba aspectul baii tale!

Schimba faianta sau chitul de rosturi. Exista o gama variata de modele, astfel ca vei gasi disponibila faianta diverse culori pentru baie care sa se potriveasca cu orice stil de amenajare deja ales. Finisajele imbunatatesc vizibil aspectul baii, impactul cromatic fiind cu mult mai puternic decat in cazul oricaror alte schimbari. Faianta se gaseste intr-o gama variata de forme, culori si dimensiuni. Nu reprezinta o modificare costisitoare din punct de vedere financiar, dar trebuie sa ai in vedere faptul ca se poate face un deranj si vei fi nevoit sa faci o curatenie generala dupa aceasta reamenajare.

Schimba piesele de mobilier cu elemente noi. Un mobilier personalizat te va ajuta sa ai o baie cu un aspect unic, care sa te defineasca si sa te ajute sa te relaxezi cat mai mult, pana la urma acesta este si scopul baii, nu-i asa? Renunta la mobilierul clasic pentru baie si alege un dulap care sa aiba o forma unica, poate chiar facut pe comanda pentru a maximiza cat mai bine spatiul disponibil. Incearca si sa decorezi mobilierul cu ajutorul accesoriilor hand made care pot fi lipite sau direct imprimate.

Nu uita de accesorii. Chiar daca este o baie mica, nu uita ca accesoriile fac diferenta. Nu iti aglomera baia cu elemente de care nu ai nevoie, ci opteaza pentru cateva decoratiuni care pot fi si utile. Suportul in care pastrezi hartia igienica incearca sa il alegi cat mai deosebit, cu o forma aparte, care ar putea sa iti imbunatateasca intreg aspectul baii. De asemenea, nu uita ca o planta vie verde are puterea de a schimba in totalitate imaginea de ansamblu.

Organizeaza-ti lucrurile cat mai ordonat. Cosurile impletite te pot ajuta sa iti pastrezi o baie cat mai ordonata. Stim ca ai nevoie de multe produse cosmetice, creme, cosmetice, lotiuni de corp, insa cosurile de depozitare sunt o solutie practica si estetica in acelasi timp. Te pot ajuta sa sortezi produsele, dar si sa le pastrezi in conditii mai bune.

Schimba manerele si clantele. Nu este deloc un proces costisitor din punct de vedere financiar, dar are un impact puternic. In aceasta categorie intra si bateriile pentru baie de la chiuveta sau cada, dar si manerele sau scoicile prinse la sertare ori clanta de la usa.

Pune un tablou decorativ pe perete. Cele mai de efect tablouri in prezent sunt cele facute din muschi sau licheni naturali. Avantajul major este rezistenta pe care o ofera, pot ramane verzi pana la 5 ani fara sa aiba nevoie de ingrijire speciala. Aceste tablouri se hranesc cu umezeala din incapere, iar baia este spatiul propice pentru acest accesoriu.