5 idei de cocktail-uri cu vin roșu

Pe langa vinul clasic, cocktail-urile cu vin sunt perfecte pentru petrecerile pe care vrei sa le organizezi, mai ales in zilele calduroase de vara, cand un cocktail racoros va fi exact ce iti doresti. Poate crezi, ca multi altii, ca nu e bine sa strici un vin bun cu apa minerala sau fructe. Probabil asa si este, in cazul unor vinuri. Dar daca stii sa combini corect un vin cu alte bauturi sau ingrediente, vei obtine o bautura delicioasa, care va fi pe placul tuturor, inclusiv a persoanelor care in mod normal nu consuma vin. Mai jos gasesti cateva idei pentru a pregati cele mai bune cocktail-uri chiar la tine acasa.

Sangria

Este probabil cel mai cunoscut cocktail pe baza de vin rosu. Aceasta bautura iti ofera posibilitatea sa calatoresti in Spania fara sa iesi din casa. Exista foarte multe retete pentru a prepara sangria, de obicei este vorba de vin rosu in care se adauga fructe, cum ar fi mere, portocale, piersici, nectarine, pere sau fructe de padure. Practic, poti alege fructele care iti plac mai mult. In plus, mereu vei putea „inventa” o noua reteta, in functie de fructele de sezon. Pentru a indulci bautura, se poate adauga zahar sau suc de portocale. Unele retete contin, pe langa vin rosu, alte bauturi, cum este apa minerala, lichior si altele, pentru a intensifica gustul.

Pentru o sangria delicioasa ai nevoie in primul rand de o sticla de vin rosu demisec sau sec. Opteaza pentru pinot noir, cateva fructe, de exemplu mere si portocale, sau orice altceva gasesti in frigider la moment, un pic de lichior sau apa minerala si zahar brun.