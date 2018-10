Alcoolul, ingredientul minune din bucătărie, folosit de bucătari inclusiv la prepararea deserturilor

Chefii din marile restaurante ale Capitalei încep să folosească alcoolul în din ce în ce mai multe preparate! Nu vă gândiţi că folosesc nişte cantităţi uriaşe. Însă câteva picături ajung pentru a potenţa gustul sosurilor şi fripturilor. De asemenea, alcoolul este folosit şi la deserturi.

Focul şi alcoolul fac echipă bună în bucătărie. Chef Sorin pregăteşte un file de viţel din Correze şi are un ingredient secret.

Sorin Miftode, chef: La sosul de carne, la viţel avem un lichior de migdale , lichior care ne ajută să scoată în evidenţă sosul ca şi gust

Lângă el, adaugă legume, pe care le găteşte cu ajutorul altor băuturi fine. Alcoolul îşi face loc tot mai mult în reţetele din restaurante. A devenit ingredient-cheie pentru bucătarii care transformă astfel chiar şi un preparat banal - în operă culinară.

Dacă vinurile albe sau roşii se folosesc în special în sosuri, pentru frăgezirea cărnii whiskey-ul este soluţia. Cu acest lucru sunt de acord şi medicii, care ne sfătuiesc totuşi să folosim alcool doar într-o cantitate mică.

Alina Stoica, nutriţionist: Mancarea pregatita cu un pahar de vin are si un gust mai bun, carnea este mult mai frageda, iar numarul de calorii nu este chiar atat de mare. In mod normal, un mililitru de vin are 7 kilocalorii

Chiar dacă alcoolul îşi pierde tăria când este gătit, astfel de preparate nu sunt recomandate copiilor. Şi nici persoanelor cu restricţii alimentare.

Alina Stoica, nutriţionist: În schimb, se poate modifica compoziţia alimentului de bază şi dacă nu avem o tolerabilitate mare la alimente cu indice glicemic mare, atunci într-adevăr vom simţi după masă o stare de balonare, o stare de oboseală, o stare de somnolenţă.

Pentru că doar imaginaţia e limita în bucătărie, chefii au adăugat în meniuri chiar şi deserturi cu alcool, cum ar fi supa de şampanie.

