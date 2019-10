Care sunt legumele de toamnă cele mai bogate în vitamine și nutrienți, cu care ne putem imuniza organismul pentru sezonul rece

Fiecare sezon ne oferă o multitudine de legume și fructe bogate în vitamine, însă legumele și fructele de toamnă sunt cele mai consistente, cele mai bogate în vitamine și nutrienți care ajută organismul să treacă cu bine peste sezonul rece.

Dintre acestea dovlecul are un conținut bogat in vitamine si minerale, iar consumul lui, atât partea solidă cât și semințele are un important rol în menținerea sănătății organismului. Dovleacul are un conținut ridicat de vitamina C și betacaroten, benefice pentru întărirea sistemului imunitar. Betacarotenul, după ce ajunge în organism, este transformat in vitamina A, benefică în producția de leucocite, celulelele albe din sânge care luptă cu infecțiile și virușii. Dovleacul poate fi consumat fie copt, în diverse preparate, inportante fiind supele-creme în care se pot adăuga și semințele, dar și în deserturi.

O altă legumă de toamnă importantă în menținerea sănătății organismului este varza, atât cea albă cât și cea roșie. Este benefică atât crudă, cât și gătită, dar mai ales murată, pentru că păstrează foarte bine vitaminele C și K și este bogată în nutrienți și este un aliment probiotic extraordinar de bun.