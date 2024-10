Trucul genial al lui chef Janni prin care să faci ouă poșate perfecte în doar câteva secunde. Nu ai nevoie nici de apă fiartă

Cum să faci ouă poșate cu gălbenușul moale în doar 30 de secunde. Trucul prin care poți pregăti un mic dejun delicios în timp record.

Ouăle poșate sunt o variantă delicioasă și nutritivă pentru micul dejun, dar mulți oameni evită să le facă acasă pentru că pare dificil să obții un gălbenuș perfect. Însă, un bucătar a împărtășit cel mai tare truc, iar modalitatea inedită s-a viralizat rapid.

Cum să faci ouă poșate cu gălbenușul moale în doar 30 de secunde. Trucul prin care poți pregăti un mic dejun delicios în timp record

Stăpânirea artei preparării unor ouă poșate perfect poate fi o enigmă culinară pentru că și doar o mișcare greșită sau temperatura nepotrovită a apei pot dezintegra albușurile. Astfel, internetul este plin de trucuri pentru a găti un ou perfect, printre cele mai întâlnite sfaturi fiind: adăugarea unui strop de oțet alb sau amestecarea unui vortex în oală chiar înainte de scufundarea oului.

Cu toate acestea, există un nou zvon despre o metodă „infailibilă” a bucătarului Cynthia Christensen, creatoarea blogului But First We Brunch, care se pare că pune capăt trucurilor populare de poșare.

„Această rețetă vă va ajuta să obțineți ouă poșate perfecte - de fiecare dată! Fără apă clocotită, fără să bateți un vârtej și fără să stați stresați. Tehnică se bazează pe abur”, a explicat aceasta, potrivit mirror.co.uk.

„Trebuie doar să adăugați un strat mic de apă rece într-o tigaie sau cratiță, suficient pentru a scufunda oul pe jumătate, apoi, după ce l-ați strecurat printr-o sită pentru a elimina bucățile de albuș care curg, lăsați-l ușor într-un bol mic”, este sfatul acesteia.

Rețeta lui chef Janni pentru ouă poșate cu gălbenuș moale

Însă, cel mai practic truc pentru a găti ouă poșate perfecte fără pic de apă tocmai a fost publicat de Janni Alexandridis. câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12.

Potrivit bucătarului, ouăle sunt gata în doar 30 de secunde și nici măcar nu ai nevoie de apă fiartă.

„Astăzi vă arăt un ou poșat în 30 de secunde. Pun oul într-un pahar nu prea mare. Se pune apă peste să fie acoperit oul. Paharul vine în cuptorul cu microunde și dăm drumul pe 30 de secunde. Asta e tot. Fără să așteptați apă să fiarbă. Punem sare peste, pentru că nu am pus în apă și uitați-vă: un galbenuș perfect. Nu e prea rece, e foarte cremos. Poftă bună”, explică acesta în reel-ul postat pe contul lui de Instagram în care urmează fiecare pas.

El a mai adăugat că timpul de preparare poate diferi în funcție de puterea cuptorului. Pentru 1000 WATT, oul trebuie să stea 30 de secunde, în timp ce, pentru între 600-800 WATT, oul stă 50 de secunde.

Cum era de aștepat, videoclip-ul lui a stârnit multe recții, iar internauții au avut și mai multe curiozități.

„A testat cineva?”, „Paharul acela poate exploda oricând”, au fost câteva dintre comentariile adăugate de urmăritorii lui. „Eu am testat”, i-a asigurat chef Janni că totul este în regulă.

„Mi-ai dat lumea peste cap, o să mănânc ouă posate în fiecare zi acum”, a mai ținut să comenteze cineva.