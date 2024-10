Rețeta de castraveți murați în saramură a lui chef Roxana Blenche. Ce truc folosește bucătarul pentru conservele de iarnă

Roxana Blenche a publicat rețeta ei de castraveți murați în saramură. Chef-ul a dezvăluit care sunt ingredientele și modul de preparare pentru conserve delicioase și care rezistă mult.

Suntem în plin sezon al murăturilor, iar gospodinele muncesc intens pentru pregătirea conserverlor pentru iarnă. Deși se spune că în bucătărie, fiecare are propriile trucuri, cine nu și-ar dori să „fure meserie” de la un chef celebru? Fie că ești fan al castraveților murați în oțet sau saramură, aceștia sunt nelipsiți de pe mesele românilor și există o mulțime de rețete pentru preparararea acestora, iar chef Roxana Blenche a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul onșine câteva secrete din bucătăria ei.

Rețeta de castraveți murați în saramură a lui chef Roxana Blence. Ingrediente și mod de preparare

Gazda emisiunii Hello Chef de la Antena 1 împărtășește adesea cu prietenii virtuali secrete din bucătăria ei. De data aceasta, chef Roxana Bleche a publiat o rețetă de castraveți murați în saramură.

Aceasta a explicat care sunt ingredientele de care gospodinele au nevoie pentru a obține castraveți murați în saramură delicioși, dar și pașii care trebuie urmați.

Cel mai important lucru pentru castraveții murați în saramură este să rămână crocanți. Chiar dacă gustul de murat este inconfundabil și se potrivește perfect cu o friptură, textura pe care o au legumele este foarte importantă. Indiferent de timpul pe care îl petrec în borcan, castraveții murtați în saramură nu ar trebui să se înmoaie.

Ingrediente

- castraveți

- hrean proaspăt

- cimbru proaspăt

- mărar uscat

- frunze de dafin

- boabe de muștar

- boabe de piper negru

- apă

- sare neiodată

- oțet

Mod de preparare rețetă de castraveți murați în saramură

Chef Roxana Blenche a împărtășit cu internauții și modul de preparare al rețetei sale de castraveți murați în saramură. Primul pas este să sterilizeze borcanele. Apoi în fiecare borcan, bucătarul adaugă din mirodeniile mai sus prezentate.

După ce a așezat hreanul, cimbrul, mărarul, dafinul și boabele de muștar și piper, urmează castraveții. Toate aceste ingrediente sunt puse la baza borcanului, înainte de a așeza legumele pentru rețeta de castraveți murați în saramură.

După ce a pus și castraveții în borcan, chef-ul adaugă apa, sarea neiodată, dar și un pic de oțet. Deși este vorba despre rețeta de castraveți murați în saramură, oțetul ajută apă să se limpzească mai repede.

Pentru a le fi mai ușor utilizatorilor, aceasta a încărcat și un videoclip în care pregătește pas cu pas rețeta de castraveți murați în saramură.

„Am luat castraveții, i-a spălat pe toți foarte bine, hreanul de asemenea și l-am curățat. Borcanele, după ce le-am sterilizat, în fiecare am pus câte o crenguță de cimbru proaspăt, foarte puțin cimbru, câte două, trei bucăți de hrean proaspăt, mărar uscat, câte o frunză de dafin, boabe de muștar și boabe de piper negru.

Am așezat castraveții, după care m-am dus în casă și i-am pus la fier. La 5 litri de apă, 8 linguri de sare neiodată cu vârf, am lăsat-o să se răcească și am adăugat-o peste castraveți. Peste fiecare borcan cu castraveți am mai adăugat câte o lunguriță foarte mică de oțet. I-am lăsat cu capacele puse de formă, să fermenteze, trei zile. După trei zile, l-am chemat pe Cătălin să strângă capacele și le las la loc întunecat. Uiați așa au fost tulburi, dar spre final va fi foarte bine, așa că nu vă panicați”, explicată chef Roxana Blenche în videoclipul de pe pagina ei de Facebook.

