25 mai - ziua în care Internetul se schimba! Ce e interzis să faci

25 mai este o zi care va rămâne în istorie, deoarece este ziua în care intră în vigoare noua lege Europeană pentru Protecția Datelor personale - noul Regulament UE 2016/679 - GDPR. 25 mai, ziua în care Internetul se schimbă.

Multe lucruri se schimbă din 25 mai, când intră în vigoare Regulamentul european pentru protecţia datelor cu caracter personal. Se schimbă felul în care companiile ne stochează şi ne folosesc datele pentru ca cetățenii, posesorii datelor, să aibă mult mai mult control asupra acestor informaţii. În această idee, GDPR prevede un proces mai transparent și mai sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care le tranzacționăm online.

Datele de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale ale unei persoane fizice, în calitate de client utilizator al anumitor servicii, trebuie colectate şi procesate responsabil de către companiile din diverse domenii de activitate.

Câteva exemple de date personale sunt nume, adresa, date de localizare sau fişierele tip cookie, cele care se descarcă în memoria unui dispozitiv atunci când intrăm pe un site.

Oamenii vor avea, de exemplu, dreptul să-şi primească datele stocate.

Noul regulament GDPR prevede obligaţia pentru operatorii de date cu caracter personal să desemneze un responsabil cu protecţia datelor ca să informeze şi să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de către operator cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Și Facebook se va supune noului regulament GDPR, fiind, de altfel, și tema discutată de Mark Zuckerberg la audierea din Parlamentului European, prin Transparență, Control și Responsabilitate.

Pedepse mari pentru cei care nesocotesc GDPR

Potrivit noii legi, divulgarea datelor personale pe internet şi nu numai va fi aspru pedepsită. România intră astfel în rândul ţărilor care nu vor mai tolera dezvăluirea identităţii cuiva. Firmele care vor nesocoti noua lege riscă penalităţi care le pot falimenta.

În plus, orice persoană ce constată că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională Supraveghere, dacă presupusul abuz are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloace electronice de comunicare.