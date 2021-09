Cum să-ți faci telefonul iPhone să funcționeze mai rapid. Iată sfaturile experților

E posibil ca ștergerea cache-ului de pe browserul iPhone ar putea accelera experiența de navigare. Însă experții în tehnologie oferă mai multe sfaturi cu privire la acest lucru.

Cum să-ți faci telefonul iPhone să funcționeze mai rapid

Cel mai rapid și ușor mod este să ștergeți memoria cache pentru Safari și Chrome pe dispozitivul personal iPhone. O memorie cache este temporară, cu acces rapid, este o memorie utilizată pentru a stoca datele folosite cel mai frecvent, astfel încât să poată fi recuperată cât mai ușor.

Browserele web și alte aplicații stochează date legate de site-urile pe care le vizitați în mod regulat sau acțiuni pe care le efectuați în mod obișnuit, pentru a vă face experiența de utilizare a aplicației mai rapidă.

Când cache-ul care stochează aceste date se umple, dispozitivul devine mai lent și prezintă un risc mai mare de blocare.

Ștergerea cache-urilor pentru Safari și Chrome vă va deconecta de pe cele mai vizitate site-uri web, așa că reamintiți-vă parolele înainte de a începe să goliți cache-ul (baza de informații).

Pentru a șterge memoria cache pentru Safari:

Din ecranul de pornire, deschideți Setările iPhone.

Glisați în jos la Safari, apoi apăsați pentru a introduce setările Safari.

În setările Safari, derulați în jos până ajungeți la „ștergeți istoricul și datele site-ului web”, în secțiunea de confidențialitate și securitate, apoi atingeți pentru a activa.

Atingeți din nou pentru a confirma - atât de simplu este.

Pentru a șterge memoria cache pentru Chrome:

Deschideți aplicația Chrome de pe iPhone.

Atingeți meniul din colțul din dreapta jos al ecranului, care ar trebui să apară ca trei puncte într-o linie orizontală. Aceasta va extrage o listă.

Atingeți pe butonul Istoric, care va deschide un nou meniu.

Atingeți Ștergeți datele de navigare.

Aici puteți alege ce să ștergeți. Ar trebui să bifați caseta pentru imagini și fișiere memorate în cache, dar puteți, de asemenea, să ștergeți cookie-urile și datele site-ului și să completați parolele din acest meniu.

Atingeți Ștergeți datele de navigare.

Butonul secret de pe iPhone care se ascunde în văzul tuturor

Butonul are o sumedenie de întrebuințări, ce nu sunt folosite atât de des pe cât ar trebui de către utilizatori. Logo-ul Apple are numeroase funcții, ce pot fi folosite datorită noii actualizări iOS 14, potrivit The Sun.

Pentru a putea folosi opțiunea Back Tap trebuie să ai instalată ultima versiune a sistemului de operare, iOS 14. După aceea trebuie să accesezi meniul Setări > Accesibilitate > Apasă. Vei avea opțiunea de a alege Double Tap sau Triple Tap, ambele având aceleași opțjuni.

Pentru a vedea ce opțiuni poți folosi acum cu apăsarea de 2 ori sau de 3 ori (în funcție de ce ai selectat în pasul anterior) a logo-ului Apple de pe spatele telefonului, trebuie să faci click în meniu.

Printre funcțiile ce pot fi folosite acum prin apăsarea logo-ului Apple se numără obținerea de screenshots, reglarea volumului, mărirea unei imagini și multe altele. Dacă vrei, de exemplu, opțiunea de Double Tap a logo-ului Apple pentru a realiza poze ecranului telefonului (screenshots), apeși pe Double Tap și selectezi Screenshot.

După acest pas poți apăsa de două ori pe logo-ul Apple de pe spatele telefonului pentru a realiza o poză a ecranului. De reținut e faptul că această funcție a logo-ului Apple ar putea să nu funcționeze dacă telefonul tău are o carcasă foarte groasă.