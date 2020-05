Laptop Asus: 5 configurații pentru cei care lucrează de acasă

Bateria laptopului este Litium-Ion, cu 4 celule si ofera o buna autonomie. Laptopul vine cu sistem de operare Endless OS, cantareste doar 1.35 kg si are tastatura iluminata.

2. Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus S GX531GWR-AZ044R (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 24GB, 1TB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 @8GB, Win10 Pro, fullhd win10 ,Negru)

Pentru cei care lucreaza de acasa in industria gaming-ului, joaca frecvent sau lucreaza pe aplicatii extrem de consumatoare de resurse, acest laptopul gaming de la Asus este o alegere foarte buna. Se adreseaza celor care nu fac compromisuri atunci cand aleg echipamentul de lucru.

Asus ROG Zephyrus S GX531GWR-AZ044R vine echipat cu procesor intel core i7 din generatia a 9-a, 9750H, cu frecventa 2600 pana la 4500 Mhz. Diagonala ecranului sau este de 15 inch, cu rezolutie maxima 1920 x 1080, tip IPS Anti-Glare. Fiind un laptop gaming, te astepti deja sa gasesti pe el o placa video de sine statatoare. Asus a preferat de aceasta data cardul grafic de la Nvidia, model GeForce RTX 2070, una din cele mai puternice placi video de la ora actuala.

Are 8 GB memorie dedicata GDDR6. Nici pe partea de memorie RAM, Asus nu s-a zgarcit, ci a proiectat modelul cu 24576 MB ram DDR4, din care 8192 RAM memorie integrata. Configuratia de forta continua cu un SSD de 1 TB si 5 porturi USB (inclusiv Type C Gen 1 si Type C Gen 2).

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus S GX531GWR-AZ044R se livreaza cu sistem de operare licentiat Windows 10 Professional pe 64 biti. Cantareste 2.1 kg si are tastatura iluminata. Dincolo de toate aceste specificatii de varf, modelul are o serie de elemente exceptionale pentru jocuri: aura sync, posibilitatea de personalizare a sistemului de iluminare, sincronizarea schemelor de lumini pentru mausi, casti si alte periferice ROG compatibile, sunet amplificat si performante ce rivalizeaza sistemele desktop. Cu toate ca designul laptopului este unul compact, el are un nivel incredibil de putere de calcul. Este perfect pentru jocuri seria AAA, cu experiente VR si sarcini de lucru creative.

3. Laptop Asus Pro P5440FA-BM0882R (Procesor Intel® Core™ i5-8265U (6M Cache, up to 3.90 GHz), 14" FHD, 8GB, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, FPR, Win10 Pro, Gri)

Din clasa Business de la Asus, vine modelul Pro P5440FA-BM0882R, o varianta foarte interesanta pentru cei care lucreaza de acasa. Are cam tot ce si-ar putea dori un freelancer sau angajat care deschide zilnic Skype, Zoom, Microsoft Team si alte aplicatii similare. Procesorul sau este i5- 8265U, cu 6 MB cache si frecventa pana la 3.9 GHz. Ecranul Anti-Glare de 14 inch este Full HD cu rezolutie 1920 x 1080 si rata de refresh 120 Hz.

Laptop Asus Pro P5440FA-BM0882R nu are placa video dedicata, ci integrata. De aceea, nu este cea mai buna solutie pentru jocuri sau aplicatii ce necesita resurse grafice puternice. Placa grafica este Intel UHD Graphics 620. Configuratia laptopului continua cu 8 GB RAM DDR4, insa laptopul suporta pana la 16 GB. Are 8 gb ram integrat si un slot liber pentru un modul suplimentar de memorie, daca vei dori sa faci upgrade la 16 GB.

Pe partea de storage, laptopul vine echipat cu 512 GB SSD si are optiune libera pentru Dual drive suport HDD/SSD, utila daca vrei sa adaugi un HDD. Nu are unitate optica, dar la nevoie poti sa adaugi una externa.

Laptop Asus Pro P5440FA-BM0882R este laptopul perfect pentru utilizatorii care isi desfasoara activitatea profesionala de acasa deoarece ofera performante considerabile, conectivitate buna (cu 3 porturi USB, din care unul 3.1 tip C, camera web, baterie Lithium-Ion cu 3 celule si sistem de operare Windows 10 Professional. Este perfect pentru cei care scriu, editori, redactori, freelanceri, antreprenori, operatori customer care remote, persoane care lucreaza in IT, marketing si vanzari, aprovizionare, contabilitate si finante etc.

Tastatura este iluminata, iar cititorul de amprente este util pentru setarea unei parole personalizate, ceea ce este util daca nu doriti ca alti membri cu care locuiti in casa sa va poata accesa documentele sau fisierele importante salvate pe laptop.

4. Laptop Asus X509JA-EJ025R (Procesor Intel® Core™ i3-1005G1 (4M Cache, up to 3.40 GHz), Ice Lake, 15.6" FHD, 4GB, 256GB, Intel® UHD Graphics, Win10 Pro, Gri)

Nu toate laptopurile pentru lucru acasa trebuie sa fie extrem de performante. Uneori cei care lucreaza acasa au doar de administrat niste pagini, de introdus date, de redactat diferite texte sau de acordat suport pentru comenzile plasate online. Pentru aceste lucruri, in general nu ai nevoie de o putere de calcul mare, de o placa grafica foarte puternica sau de un procesor in forta.

Cel mai probabil, in acest caz nici nu vrei sa cheltui prea mult pentru echipamentul de lucru. Laptop Asus X509JA-EJ025R este un model de laptop care se adreseaza acestor categorii de persoane. Configuratia sa poate fi considerata una mediocra pentru un gamer sau un grafician, dar cei care opereaza cu programe si aplicatii simple nu au pur si simplu nevoie de putere de calcul incredibila.

Laptop Asus X509JA-EJ025R ofera puterea unui procesor intel core i3 -1005G1, cu 4 GB RAM si 256 GB storage. Ecranul sau este de 15.6 inch, clar si cu nuante stralucitoare. Rezolutia este de 1920 x 1080 pixeli, iar modelul este anti-glare. Laptop are chiar si camera web, utila pentru intalnirile sau conversatiile pe skype sau altele similare.

Configuratia laptopului continua cu 4 GB RAM DDR4 si un SSD de 256. Trebuie spus ca laptopul ofera chiar o optiune libera pentru Dual drive suport HDD/ SSD. Are wireless, bluetooth si sta foarte bine pe partea de conectivitate - ofera 2 porturi USB 2.0, un port USB 3.0 si inca unul 3.1 Type C. Are interfata HDMI pentru diferite conexiuni (inclusiv cu tv-ul) si Combo audio, casti si microfon. Vine cu sistem de operare Windows 10 Pro pe 64 bit licenta.

Tastatura numerica plasata in partea dreapta il face excelent inclusiv pentru contabili sau operatorii din domeniul financiar care lucreaza frecvent cu cifre.

5. Laptop Gaming Asus ROG Strix G531GV-AZ274 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 16GB, 1TB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 @6GB, Negru)

Cand lucrezi de acasa, vrei sa te asiguri ca nu ai probleme cu laptopul, pentru ca orice incetinire a sa poata insemna lipsa de productivitate sau pierdere de timp. De aceea, este de inteles de ce multi freelanceri, antreprenori sau angajatori investesc in echipamente IT excelente. Un astfel de laptop performant este si Laptop Gaming Asus ROG Strix G531GV-AZ274.

Desi face parte din categoria laptopurilor de gaming, el poate fi utilizat cu succes pentru zona de business. In lumea antreprenorilor se cunoaste deja faptul ca laptopurile de gaming sunt solutii excelente pentru lucru intr-o firma.

Laptop Gaming Asus ROG Strix G531GV-AZ274 se prezinta la start cu un procesor intel core i7 din generatia a 9-a, cu cache 12M si frecventa ce urca pana la 4.5 Ghz. Ecranul laptopului este de 15.6 inch, cu rezolutie 1920 x 1080 pixeli. Este tip IPS Anti-glare, cu rata de refresh 240 Hz.

Plata video este dedicata, Nvidia GeForce RTX 2060, GDDR6, cu 6 GB RAM. Este o placa excelenta pentru jocuri si aplicatii consumatoare de resurse grafice. Face echipa buna cu procesorul si ofera performante de calcul de varf. Memoria instalata este de 16 GB, insa laptopul suporta pana la 32 GB RAM DDR4. Sunt doua sloturi de memorie si 2 x 8 GB RAM instalat.

Cat priveste capacitatea de stocare, gasim pe acest laptop un SSD de 1TB, precum si interfata M.2 PCIe. Din configuratia laptopului nu lipseste microfonul, sunetul HD, wireless, bluetooth. Sunt 4 porturi USB, din care 3 USB 3.0 si 1 USB 3.1 Type C. Laptopul se livreaza fara sistem de operare si ofera libertatea cumparatorului de a opta pentru sistemul pe care il prefera.

Acestea sunt unele din cele mai interesante configuratii si laptopuri Asus la ora actuala ce pot fi luate in considerare de cei care lucreaza de acasa. Deja multi romani lucreaza de acasa de ceva timp si s-au putut acomoda. Unii au resimtit acut lipsa unor echipamente foarte performante care sa-i ajute sa-si desfasoare sarcinile de lucru asa cum trebuie. Au existat si antreprenori care au furnizat aceste echipamente performante pentru lucru remote, inca din momentul in care s-au luat masurile de izolare sociala.

Cu toate ca in perioada urmatoare vom trece printr-o perioada de relaxare a restrictiilor cauzate de COVID-19, cu siguranta mai mult angajati, freelanceri, antreprenori vor continua sa-si desfasoare activitatea de acasa.

Pentru laptopuri Asus in diferite configuratii (inclusiv ultrabook Asus Zenbook, laptop asus x509 intel core ), verificati oferta evoMAG. Aici gasiti, de asemenea, laptopuri HP, Dell, Apple, latpopuri gaming si laptopuri clasa business, modele ieftine pana in 1000 - 1200 lei, cat si variante de ultima generatie, cu preturi peste 15 000 lei.