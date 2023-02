(P) Nu ai timp să urmezi cursuri IT? Iată cum poți învăța programare și te poți angaja în 8 luni garantat

Această realitate ajungi să o conștientizezi mai ales dacă îți dorești o reconversie profesională și ai dori să urmezi cursuri IT. În acel moment, te vei confrunta cu întrebările clasice: ”Cum fac față?”, ”Pot oare să plec de la muncă pentru a ajunge la cursuri?” etc. Acum, ai o soluție adaptată programului și stilului tău de viață, complet diferită de clasicele cursuri IT: mentoratul de programare WellCode.

Programul de mentorat a fost fondat de Petru Trîmbițaș în anul 2017, în urma colaborării sale cu companiile Facebook și Google din Statele Unite ale Americii. Acesta este un program de învățare care funcționează ca o carte interactivă, astfel încât să poți învăța independent de evoluția celorlalte persoane de pe platformă. În consecință, vei putea să scrii cod atunci când vei dori, de unde vrei și cât vrei, eliberat de stresul unui program fix.

Vei învăța independent, dar nu singur! Mentorii îți vor fi alături la fiecare pas pe platformă, astfel încât să poți beneficia de ghidaj și susținerea de care ai nevoie în procesul de învățare. Platforma îți permite vizualizarea în timp real a evoluției tale, așa că fiecare problemă rezolvată se va ”traduce” într-un pas înainte în program. Astfel, problemă cu problemă, vei vedea cum te apropii de obiectivul final: obținerea primului tău job ca programator!

Spre deosebire de clasicele cursuri IT, obiectivul mentoratului nu este finalizarea acestuia, ci angajarea ta. Din acest motiv, mentorii îți vor rămâne aproape și după ce vei parcurge platforma integral și te vor ajuta să îți scrii propria aplicație și să-ți realizezi propriul portofoliu de proiecte. Totodată, mentorii te vor ajuta să îți rafinezi abilitățile soft skills și tehnice, astfel încât să treci cu brio de interviu.

Un alt atu unic al programului gândit de tânărul clujean, în comparație cu clasicele cursuri IT, îl reprezintă modulul de dezvoltare personală, integrat în program. În cadrul acestui modul, vei beneficia de susținerea oferită de coachi cu experiență vastă în domeniu. Aceștia te vor ajuta să îți descoperi punctele slabe și să le transformi în abilități, prin schimbarea mindsetului. De asemenea, coachii și experții în dezvoltare personală te vor ajuta să descoperi și dezvolți strategii de gestionare a gândurilor și emoțiilor negative, un stil de viață sănătos (somn, dieta, sport). Automotivația și depășirea blocajelor sau a diverselor eșecuri se află, de asemenea, pe lista de strategii a coach-ilor, al căror obiectiv este să te ajute să devii cea mai bună versiune a ta.

Programul fondat de Petru Trîmbițaș și-a dovedit eficacitatea, motiv pentru care tânărul clujean îți garantează că și tu te poți bucura de succes și poți ajunge să obții primul tău job ca programator în opt luni, garantat. Acesta susține că pentru îndeplinirea acestui obiectiv trebuie să respecți doar trei reguli simple:

să asculți mentorii;

să dormi 8 ore pe noapte;

să lucrezi 15 – 20 de ore pe săptămână.

Programează o ședință de consultanță cu mentorii WellCode și convinge-te de ce acest program este diferit de orice alt tip de cursuri IT existent pe piață. Încearcă și, dacă respecți condițiile, ai toate șansele să devii programator în doar 8 luni, garantat.

