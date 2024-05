Mireasa sezonul 7. Simona, apariție în mediul online alături de un tânăr misterios. Cine este bărbatul, de fapt

Simona Lincan a apărut în mediul online alături de un tânăr și a trezit suspiciuni în rândul internauților. Iată cine este bărbatul misterios, de fapt.

Simona i-a indus în eroare pe internauți după ce a apărut în mediul online alături de un tânăr. Pe Tiktok a încărcat o fotografie cu ei și a folosit o melodie de dragoste, care i-a făcut pe tiktokeri să se întrebe dacă este noul ei iubit.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Andrei și Simona au șters pozele de cuplu și sunt bănuiți că s-au despărțit. Cum a alimentat tânărul zvonurile

Simona, apariție în mediul online alături de un tânăr misterios. Cine este bărbatul, de fapt

În cel mai recent Tiktok, Simona apare alături de un tânăr, într-o mașină. Ea stă pe unul dintre locurile din față, în timp ce bărbatul este așezat pe bancheta din spate.

Alături de imagine, fosta concurentă din sezonul 7 Mireasa a ales să pună melodia Ma bebe de la Stefania x Faydee.

Ma bebe, habibi, amore mio, meu coração

You make my body move, my body love, love la-la-loud”, sunt versurile care răsună odată ce tiktok-ul este deschis.

Chiar dacă versurile sunt unele de iubire, se pare că nu este vorba despre noul partener al Simonei. Ionuț este chiar fratele fostei soții a lui Andrei Macovei.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Andrei spune că el și Simona nu mai sunt împreună. Cei doi s-au despărțit după nici 9 luni de la mariaj

De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Cu ce fost concurent s-a întâlnit Valentina după eliminare. Fanii au fost surprinși să-i vadă împreună

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.