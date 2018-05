5 indicații utile pentru o sănătate de fier

Starea de bine este un sentiment, acea stare ce iti poate oferi cantitatea de energie necesara in fiecare zi pentru a fi multumit de propria persoana. Sanatatea este o chestiune complexa care are nevoie sa i se ia in considerare toate elementele posibile.

Ea nu trebuie sa se raporteze in niciun caz doar la momentul prezent, ci si pe termen indelungat. Toate actiunile de zi cu zi au efecte vizibile asupra noastra, asadar este foarte important sa avem o perceptie corecta pentru a ne asigura de o viata frumoasa si traita sanatos.

Realitatea ne spune ca nimic nu se rezolva peste noapte si ca sanatatea este un complex de multi factori care interactioneaza constant, ca atare iata cateva sfaturi utile, dupa cum urmeaza:

Suntem ceea ce gandim si asta transpare

Puterea gandurilor noastre este foarte importanta, mai cu seama cu cat ea are impact asupra sanatatii noastre. Pare incredibil, dar gandurile noastre se reflecta clar asupra fizicului, tocmai de accea auzim frecvent ca energia pozitiva nu trebuie sa ne lipseasca.

In timp, ea influenteaza in mod activ perceptiile si simturile, prin urmare o atitudine deschisa educa corpul si mintea astfel incat sa transmita starea de bine, relaxarea, voia buna si de aici, sanatatea.

Adopta o alimentatie cu nutrienti sanatosi

Nutritia este un factor esential si are nevoie de multa consideratie. Corpul nostru are nevoie de atentie in fiecare moment, ca atare el nu trebuie privat de vitamine si minerale. In plus, sursele bogate de acizi grasi nesaturati Omega 3-6-9 au un puternic efect antioxidant. Acizii reduc colestorul rau si indeparteaza riscul formarii cheagurilor de sange, imbunatatind vizbil metabolismul. Mai mult decat atat, utilizarea lor este benefica si in ameliorarea starilor depresive.

Hidrateaza-te corespunzator, odihneste-te suficient si rasfata-te din cand in cand si cu mici placeri culinare.

Mergi la un control de rutina cel putin o data pe an

Nimic nu este mai periculos decat netratarea la timp a unei afectiuni, de orice natura ar fi ea. Este important sa iti cunosti organismul, sa stii ce functioneaza in raport cu totalitatea factorilor cu care interactioneaza, prin urmare este indicata efectuarea unui set de analize macar o data pe an. Este cunoscut faptul ca unele afectiuni sunt asimptomatice in faze incipiente, ca atare preventia poate constitui cea mai buna terapie.

Insuseste-ti idei motivation`ale si dedica-ti timp

Chiar daca pare o utopie, trebuie si este indicat sa iti oferi timp doar pentru tine. E just ca familia si prietenii sunt extrem de importanti, dar uneori organismul are nevoie de liniste pentru a se reseta. Tu cu tine ar trebuie sa aveti cea mai stransa si apropiata relatie, deci nu uita sa te iubesti intr-atat de mult incat aceasta abordare sa faca o diferenta (re)simtita. Iar ulterior, vei da mai departe ceea ce este util si pentru cei din jur.

Nu te crampona in limite

Se spune ca imaginatia alaturi de conditionarile nelimitative vor conduce catre realitate imediata. Nu te teme sa visezi si sa determini actiuni care au efecte creative. Ar fi la fel de sanatos sa intelegi ca varsta e doar un numar si nu trebuie sa te conditioneze.

Iar daca asumarea acestui lucru inseamna rezultate finale cu obiective bine trasate, atunci iesirea din rutina va stimula negresit mintea, trupul si emotionalul.

