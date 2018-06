Amestecul din doar două ingrediente te ajută să slăbești până la zece kilograme! Renunță la dietă, la pastile de slăbit, acum e mai ușor ca oricând!

Această rețetă simplă, recomandată de homeopați, este alcătuită doar din două ingrediente, te va ajuta să slăbești rapid, să normalizezi metabolismul, să reduci nivelul zahărului din sânge și îți va scădea apetitul.

În plus, preparatul va absorbi toxinele din alimentele procesate pe care le-ai ingerat și le va elimina într-un mod natural, conducând la normalizarea tranzitului intestinal. În plus, are efecte pozitive și asupra tenului și accelerează procesul de arderea a grăsimilor.

MOD DE PREPARARE

Adaugă seara 3 linguri de semințe de in într-un vas, peste care trebuie să torni 1 litru de apă clocotită.

Acoperă vasul cu un tifon și lasă-l să stea peste noapte.

Dimineața strecoară lichidul

Vei obține un lichid mai gros și lipicios – asta trebuie sa consumi

Semințele nu trebuie să le arunci, poți să le consumi la masa de prânz sau seara. (poți să le combini cu miere – vor avea un gust delicios)

CUM SE CONSUMĂ?