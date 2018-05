Ashwagandha - remediu pentru combaterea stresului

Ce este stresul si cum poate influenta activitatile zi de zi?

Stresul, in termeni de zi cu zi, este un sentiment pe care oamenii il au atunci cand sunt supraincarcati si se lupta sa faca fata solicitarilor.



Aceste solicitari pot fi legate de bani, de munca, de relatii si de alte situatii, dar orice fel care reprezinta o provocare reala sau perceputa sau o amenintare la adresa bunastarii unei persoane, poate provoca stari nervoase.



Cu toate acestea, stresul se poate manifesta intr-un mod diferit, de la persoana la persoana.

De fapt, stresul reprezinta apararea naturala a organismului impotriva pradatarilor si a pericolului.



Atunci cand te simti cu o anumita provocare, organismul tau raspunde instant. Fie ca ai dureri de cap sau nu poti dormi, toate aceste simptome pot evolua daca nu le tratezi la timp si pot lua lua diferite forme, ca de exemplu: depresie, anxietate, probleme de somn, boli neurodegenerative: Alzheimer, Parkinson si altele.



Organismul produce cantitati mai mari de substante chimice, cortizol, adrenalina si noradrenalina. Acestea declanseaza o crestere a frecventei cardiace, sporirea pregatirii musculare, transpiratia si vigilenta. Toti acesti factori imbunatatesc capacitatea de a raspunde unei situatii periculoase sau provocatoare.



Factorii de mediu care declanseaza aceasta reactie sunt numiti stresori.

Manifestari ale stresului:

Viteza sangelui si pulsul este in crestere

Respiratie grea

Imunitate scazuta

Insomnii

Dureri in piept

Crampe musculare

Dureri de cap

Stari repetate de nervozitate

Dureri de stomac

Reactii emotionale

Tristete

Anxietate

Lipsa de concentratie

Depresie

Oboseala

Stare de nesiguranta

Irascibilitate

Neliniste

Cum combatem stresul si alte probleme ale sistemului nervos?

Ei bine, pentru combaterea stresului, un remediu benefic organismului nostru este reprezentat de catre Ashwagandha.

Acest produs, se diferentiaza pri prisma faptului ca are cel mai intens extract de Ashwagandha:

7% extract Ashwagandha garantat si o standarizare inalta

O dubla standardizare (Extract Ashwagandha garantat cu 7% - withanolide, 1% -alcaloizi).

Toate aceste propietati fac din acest produs sa fie unul revolutionar.

In acest articol vei regasi toate beneficiile acestei plante, minune si vei vedea cum iti poti imbunatati sistemul nervos si cum sa ai o stare de bine.

Ce este Ashwagandha?

Ashwagandha, cunoscuta si sub numele de Ginseng Indian, este o planta puternica care a fost folosita de sute de ani pentru a trata o mare varietate de boli ale sistemului nervos in forma traditionala a medicamentelor indiene cunoscute sub numele de Ayurveda.

Ayurveda - este o stiinta medicala foarte evoluata dezvoltata in vechime in India cu secole in urma, folosita de peste 5000 de ani.

Beneficiile de sanatate ale Ashwagandha includ capacitatea sa binecunoscuta de a spori rezistenta si proprietatile cu adevarat extraordinare de ameliorare a stresului.

Mai mult decat atat, ea ajuta si la protectia sistemului imunitar.

Ashwagandha la Superlativ si beneficiile acesteia

Stresul a devenit boala cea mai des intalnit la tinerii din ziua de astazi. Acesta scade nutrientii necesari functionarii organismului.

Astfel ca, un tratament cu Ashwagandha este benefic pentru cresterea rezistentei la stres si reducerea aparitiei depresiei.

Alte propietati si beneficii

Creste rezistenta organismului la stres

Combate oboseala cronica si elimina starile de confuzie

Imbunatateste starea psihica si ofera o stare de calm

Protejeaza creierul

Imbunatateste sistemul imunitar

Antioxidant

Ofera un echilibru zaharului din sange

Neutralizeaza radicalii liberi

Previne aparitia cancerului

Reduce depresia si anxietatea

Creste masa musculara

Reduce inflamatia

Scade nivelul colesterolului si al trigliceridelor

Imbunatatirea memoriei

