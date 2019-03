Cancerul in romania. Cele mai frecvente tipuri de cancer la copii, simptome si tratament

Cancerul în România. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer la copii, CNAS. Află din articolul a1.ro, care sunt cele mai des întâlnite tipuri de cancer la copii, date statistice din Programul Național de Oncologie al CNAS, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Cancerul infantil este o boală rară – reprezintă doar 2% din toate formele de cancer și tot 2% din patologia pediatrică – însă depistarea este dificilă, mai ales din cauza că simptomele specifice sunt similare simptomelor altor boli mai puțin grave. În plus, incidența bolii este atât de scăzută încât un medic pediatru poate să întâlnească uneori doar 1-2 cazuri în întreaga carieră. Aproximativ 80% dintre cauzrile depistate la timp pot fi vindecate.

Cum putem preveni cancerul la copii

Cauzele reale ale apariției cancerului la vârste fragede sunt încă necunoscute, însă specialiștii sunt de părere că responsabile, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, sunt anumite modificări genetice, moștenite sau dobândite, care determină o predispoziție. Cea mai eficientă armă în lupta împotriva cancerului este diagnosticarea într-un stadiu curabil.

Cancerul la copii nu poate fi prevenit, însă părinții pot reduce riscul îmbolnăvirii de cancer, la maturitate, al copiilor lor aplicând câteva reguli simple:

includerea a cinci fructe și legume pe zi în dietă și evitarea alimentelor de tip fast food, a snacks-urilor și a altor alimente “nesănătoase”;

protejarea împotriva soarelui prin vestimentație adecvată, purtarea de pălării și protejarea pielii cu crema de protecție solară;

protejarea copiilor de fumatul pasiv;

încurajarea activităților fizice.

Tipuri d e cancer întâ lnite la copii:

Leucemia – cancer al măduvei, miezul spongios al oaselor, care produce celulele sanguine.

– cancer al măduvei, miezul spongios al oaselor, care produce celulele sanguine. Neuroblastomul – cancer al sistemului nervos simpatic.

– cancer al sistemului nervos simpatic. Tumora Wilms – tumora canceroasă pe rinichi, deși nu are nici o legătură cu cancerul renal al adulților.

– tumora canceroasă pe rinichi, deși nu are nici o legătură cu cancerul renal al adulților. Tumori cerebrale – simptomele depind de localizarea tumorii.

– simptomele depind de localizarea tumorii. Rabdomiosarcomul – sarcom extrem de malign, cu evoluție rapidă, a țesutului moale, care afectează celulele musculare striate nediferențiate.

– sarcom extrem de malign, cu evoluție rapidă, a țesutului moale, care afectează celulele musculare striate nediferențiate. Limfoame – infiltrații de celule maligne în sistemul limfatic.

– infiltrații de celule maligne în sistemul limfatic. Retinoblastomul – malignitate a retinei, cel mai des întâlnit tip de cancer de retină oculară la copii.

– malignitate a retinei, cel mai des întâlnit tip de cancer de retină oculară la copii. Cancere osoase – osteosarcomul și sarcomul Ewing sunt afecțiunile maligne osoase cel mai des întâlnite la copii. Osteosarcomul apare de obicei în oase și în jurul genunchiului. Sarcomul Ewing poate afecta oasele pelviene, coapsele, brațele sau coastele.

Cele mai frecvente forme de cancer întâlnite în rândul copiilor

Leucemia

Leucemia este un cancer al măduvei, miezul spongios al oaselor care produce celulele sângelui. Este responsabilă pentru aproximativ 35% din toate cancerele la copii; aproximativ 1 din 1000 de copii este diagnosticat cu leucemie înainte de a împlini 19 ani, deși aceasta este mai des întâlnită la copiii mai mici de 10 ani.

In cazul leucemiei, celulele albe anormale se divid incontrolabil în detrimentul celulelor normale din fluxul sanguin. Celulele albe anormale nu sunt mature și, prin urmare, nu își pot îndeplini funcția de luptă împotriva infecțiilor. Aceste celule sufoca celulele albe sănătoase, ca și celulele roșii care duc oxigen în corp și trombocitele care controlează coagularea sângelui.

Leucemia se tratează cu chimioterapie combinată uneori cu radioterapie. Rata de supraviețuire la timp de cinci ani pentru copiii diagnosticați cu leucemie este de aproximativ 70%.

Semne și simptome

letargie, slăbiciune, paloare, amețeală;

dureri de spate, picioare și încheieturi, dureri de cap, probleme la stat în picioare sau mers;

vânătăi care apar prea ușor, sângerări neobișnuite, sângerări frecvente ale nasului, sângerări ale gingiilor, petechii (puncte roșii pe piele);

infecții repetate, frecvente;

febra care durează mai multe zile;

lipsa poftei de mâncare, pierdere în greutate;

ganglionii limfatici umflați, stomac balonat sau dur, ficat sau splină mărite;

transpirații nocturne;

nervozitate.

Ce trebuie să faceți

Părinții trebuie să își ducă copilul la medic. Analiza sângelui este crucială pentru diagnostic.

Cu toate acestea, aproximativ 10% dintre pacienții cu leucemie au analize normale de sânge în momentul diagnosticării. Pentru a confirma leucemia este nevoie de o analiza a măduvei.

Neuroblastomul

Neuroblastomul este un cancer al sistemului nervos. Este responsabil pentru 5-7% din toate cancerele la copii; aproximativ 1 din 6.000 de copii este diagnosticat cu neuroblastom înainte de a împlini 5 ani. Neuroblastomul este o tumoră solidă, malignă, care se manifestă ca o tumoră sau o excrescență în abdomen sau în jurul coloanei vertebrale.

Tratamentul este determinat de numeroși factori, incluzând stadiul bolii și vârsta copilului. Neuroblastomul există deseori încă de la naștere, dar cel mai des este diagnosticat mult mai târziu, când copilul începe să manifeste simptomele bolii. Vârsta medie de diagnosticare este de doi ani. Aproximativ 25% dintre copiii diagnosticați cu neuroblastom au mai puțin de un an. Acest grup de vârsta are cea mai bună prognoză, având o rată de vindecare de 90%.

Semne și simptome

tumora sau excrescența în abdomen, torace, gât sau pelvis;

pierderea poftei de mâncare, amețeală, pierdere în greutate, dureri de stomac, constipație, dificultăți de urinare;

schimbări la ochi: cearcăne, o pleoapa căzută, pupila care nu se contractă, probleme de vedere;

durere toracică, tuse dificultăți de respirație, tuse persistentă;

durere sau amorțeală a extremităților inferioare, șchiopătat, incapacitate de a sta în picioare, împiedicare;

dureri ale oaselor, febră, nervozitate;

dureri de spate (durerile de spate nu sunt normale la copii).

Cele mai multe tumori maligne solide, cum sunt neuroblastoamele, provoacă umflare sau durere. Simptomele neuroblastoamului variază pentru că localizarea tumorii determina simptomele pe care le observă părinții.

Ce să faceți

Părinții trebuie să își ducă copilul la medic. Medicul trebuie sa:

verifice dacă există o tumoră palpabilă;

facă o analiza a urinei.

Neuroblastomul secretă aproape întotdeauna substanțe (catecholamine) care sunt eliminate prin urină. Aceste substanțe se găsesc în mod normal în urină, dar au niveluri mai ridicate la 95% dintre copiii diagnosticați cu neuroblastom. Detectarea acestor substanțe se face în urina colectată timp de 24 de ore.

Tumora Wills

Tumora Wilms este o tumoră canceroasă pe rinichi, deși nu are nici o legătură cu cancerul renal al adulților. Este responsabilă pentru 6-7% din cazurile de cancer la copii. Aceasta afectează aproximativ 8 din 1 milion de copii sub 14 ani . Este mai des întâlnită la copii sub 7 ani. Se tratează cel mai bine când este descoperită în stadiu incipient, înainte de a se răspândi în alte părți ale corpului. Tratamentul include operație, chimioterapie și posibil radioterapie, în funcție de stadiul bolii. Rata de supraviețuire timp de cinci ani, la copiii tratați de tumora Wilms este de aproximativ 90%.

Semne și simptome

creșterea în volum a abdomenului și/sau durere;

greață;

vomă persistentă fără vreo cauză cunoscută;

constipație;

pierderea poftei de mâncare;

febra fără o cauză evidentă;

transpirații nocturne;

culoare anormală a urinei sau sânge în urină.

Ce să faceți

Părinții trebuie să ducă copilul la medic. Medicul trebuie să facă un examen abdominal. Testele suplimentare pot include:

analiza sângelui (hemogramă);

test de urină;

radiografie;

ecografie;

urografie și/sau tomografie.

Tumori cerebrale

Tumorile cerebrale sunt responsabile pentru 15% din cancerele la copii. Simptomele depind de localizarea tumorii. Întrucât creierul controlează învățarea, memoria, simțurile, emoțiile, mușchii, organele și vasele de sânge. Simptomele variază. Cum copiii mici deseori nu se plâng de aceste simptome, părinții trebuie să se bazeze pe observațiile lor pentru a le constata.

Tumorile cerebrale se tratează chirurgical, cu radioterapie și chimioterapie. În funcție de tipul tumorii și de promptitudinea diagnosticului, rata de supraviețuire la 5 ani este de 40-80%.

Semne și simptome

frison în absența febrei ridicate;

privire fixă, mișcări repetitive automate;

voma persistentă fără vreo cauză evidentă, greață;

slăbiciune progresivă sau pierderea progresivă a abilităților;

menținerea capului înclinat într-o parte;

strabism;

probleme de mers și de echilibru;

pubertate precoce;

întârzieri de creștere;

apnee în somn;

probleme de vedere;

durere de cap, mai ales daca îl trezește pe copil din somn sau se manifestă dimineața devreme;

durere, mai ales durere de spate, care ar trebui luată în serios la un copil;

schimbări de personalitate, nervozitate;

sete excesivă și urinare excesivă (rareori, daca tumora apasă pe glanda pitulară).

Așa cum se întâmplă cu majoritatea cancerelor la copii, simptomele tumorilor pe creier sunt difuze și provocatoare de confuzii, fiind deseori atribuite unor viroze, probleme neurologice sau chiar probleme emoționale.

Ce să faceți

Părinții trebuie să ducă copilul la medic. Medicul ar trebui să ceară efectuarea unor teste:

RMN cerebral;

tomografie computerizată cerebrală.

Rabdomiosarcomul

Rabdomiosarcomul este un sarcom extrem de malign, cu evoluție rapidă, al țesutului moale, care afectează celulele musculare striate nediferențiate. Acest tip de cancer poate apărea într-o mare varietate de locuri din corp: cap, gât și în jurul ochilor, la extremități (umeri, brațe și picioare), în regiunea pelviană și pe tractul genito-urinar, în torace și la plămâni. Rabdomiosarcomul este responsabil pentru 5- 8% din cancerele la copii și afectează de obicei copiii cu vârste între 2 și 6 ani și între 15 și 19 ani.

Un nodul vizibil sau o umflătură apar în multe cazuri de rabdomiosarcom. Alte simptome depind de localizarea tumorii.

Semne și simptome

nodul sau umflătură dură și nedureroasă la atingere, în extremități, în zona inghinală sau în zona vaginului;

pleoape căzute, ochi umflați, ochi exoftalmici, schimbări rapide ale acuității vizuale;

răgușeală, dificultăți la înghițire;

durere abdominala care persistă mai mult de o săptămână.

Ce să faceți

Părinții trebuie să își ducă copilul la medic. Daca doctorul constată simptome de rabdomiosarcom, trebuie cerute următoarele teste:

biopsie de țesut;

hemogramă completă (CBC);

radiografie;

tomografie;

RMN.

Biopsia este un test în care o bucată mică de țesut este prelevată și studiată la microscop pentru a se vedea daca exista celule canceroase. Radiografiile, tomografiile și RMN-ul depistează tumorile interne.

Tratamentul pentru rabdosarcom include de obicei operație pentru îndepărtarea tumorii, raze și/sau chimioterapie. Rata de supraviețuire depinde de localizarea și de stadiul cancerului. Statisticile curente indică o rată de supraviețuire la 5 ani de 60% în ansamblu pentru acest tip de cancer.

Limfoame

Limfoamele sunt infiltrații de celule maligne în sistemul limfatic. Sistemul limfatic include ganglionii cu care mulți părinți sunt familiarizați. Acești ganglioni sunt localizați în gât, sub axile și în zona inghinală. Ganglionii sunt doar o componentă a sistemului limfatic, fiind conectați unii cu alții precum și cu splina, timusul, părți din amigdale, stomac și intestinul subțire. Odată ce o malignitate apare într-o parte a sistemului limfatic, deseori se răspândește rapid în restul sistemului.

Limfoamele sunt clasificate în Hodgkin și non-Hodgkin. Acestea se diferențiază după tipul celulelor.

Semne și simptome

ganglioni limfatici umflați, în special la gât, sub axile sau în zona inghinală;

umflarea feței;

slăbiciune, oboseală;

transpirație, mai ales noaptea;

febră inexplicabilă;

pierdere de greutate inexplicabilă;

durere abdominală sau balonare;

durere;

dificultăți de respirație, tuse ocazională, uneori dificultăți la înghițire.

Ce să faceți

Părinții trebuie să își ducă copilul la doctor, care va face o examinare atentă a copilului și va cere următoarele analize:

hemoleucograma completă;

radiografia toracelui.

În cazul în care testele inițiale confirmă suspiciunile de limfom, medicul va putea trimite la un hematolog/oncolog pediatru, care poate să facă o biopsie a ganglionului sau a tumorii pentru a confirma tipul de limfom.

De asemenea poate fi cerută o puncție medulară și o tomografie, posibil și alte teste, în funcție de situația individuală a copilului. Limfoamele se tratează de obicei cu o combinație de chimioterapie și/sau radioterapie și/sau transplant de măduva. Rata de vindecare variază mult în funcție de tipul de limfom și de evoluția bolii.

Unde se poate trata cancerul la copii în România

Există o diferență mare între posibilitățile de tratament din țările dezvoltate și cele din țările aflate în curs de dezvoltare. Din acest punct de vedere, România a pornit “aproape de niciunde”, în anii '90. “Imediat după evenimentul din 1989 practic oncologia românească era la pământ. După anii 2000, am ajuns foarte aproape de centrele oncologice de referință, păstrând o diferență în primul rând legată de posibilitățile de cazare și confort pe care le oferim pacienților noștri, dar ca posibilități terapeutice, destul de aproape de centrele de referință din Europa”, explică dr. Monica Dragomir.

Cazurile de cancer la copii pot fi tratate în:

București - Institutul clinic Fundeni, clinica de pediatrie, Spitalul clinic de urgență pentru copii Marie Curie (Budimex), secția oncologie și Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, secția de oncologie pediatrică;

- Institutul clinic Fundeni, clinica de pediatrie, Spitalul clinic de urgență pentru copii Marie Curie (Budimex), secția oncologie și Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, secția de oncologie pediatrică; Cluj Napoca – Institutul Oncologic “I. Chiricuta”, secția oncopediatrie, Spitalul Clinic de Copii Cluj, clinica pediatrie II, compartimentul oncopediatrie;

– Institutul Oncologic “I. Chiricuta”, secția oncopediatrie, Spitalul Clinic de Copii Cluj, clinica pediatrie II, compartimentul oncopediatrie; Craiova – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, clinica a II-a pediatrie, compartiment oncopediatrie;

– Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, clinica a II-a pediatrie, compartiment oncopediatrie; Târgu Mureș – Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureş, clinica pediatrie;

– Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureş, clinica pediatrie; Brașov - Spitalul clinic de copii Brasov. clinica II pediatrie. compartiment de hemato-oncologie pediatrică;

- Spitalul clinic de copii Brasov. clinica II pediatrie. compartiment de hemato-oncologie pediatrică; Timișoara – Spitalul clinic de urgență pentru copii "Louis Turcanu", clinica III pediatrie;

– Spitalul clinic de urgență pentru copii "Louis Turcanu", clinica III pediatrie; Iași – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, secția de hematologie și oncologie pediatrică;

– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, secția de hematologie și oncologie pediatrică; Oradea – Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu", clinica de pediatrie, departamentul de oncohematologie.

Tipuri de cancer la copii pentru care CNAS decontează servicii de tratament și monitorizare

-Tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu)

- Monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT pentru:

1. Limfom Hodgkin

2. Limfom non-Hodgkin

3. Sarcoame de ţesuturi moi

4. Osteosarcom

5. Sarcom Ewing

6. Neuroblastom

7. Tumori cu celule germinale (toracice, abdominale, gonadale)

8. Histiocitoză cu celule Langerhans

9. Tumori hepatice maligne

10. Tumori renale maligne

11. Malignitate cu sediu primar necunoscut

12. Tumori rare la copil, specifice adultului (cancer colorectal, cancer bronhopulmonar, neoplazii ale capului şi gâtului, melanom malign, neoplasm esofagian, gastric sau pancreatic, cancer tiroidian, GIST, tumori neuroendocrine, neoplasm de ovar, altele decât tumori cu celule germinale)

