Ce aliment ne face să îmbătrânim mai repede. Avertismentul unui nutirționist celebru: „E unul singur și este dușmanul tinereții!”

Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit despre obiceiurile nesănătoase care accelerează îmbătrânirea organismului. Medicul a atras atenția asupra unui aliment foarte îndrăgit, dar care este „dușmanul tinereții”.

Mihaela Bilic a vorbit recent despre pericolele consumului de zahăr. Nutriționista a atras atenția că zahărul duce la îmbătrânirea pielii. Mihaela Bilic a explicat că zahărul este un „agent de ruginire din interior”, care accentuează procesele de îmbătrânire, potrivit gandul.ro.

Citește și: Ce alimente ar fi mai bine să cumpărăm decât să pregătim în casă. Un nutriționist celebru dă peste cap regulile gospodinelor

Mihaela Bilic avertizează! Ce aliment este „dușmanul tinereții”

Dacă soarele afectează pielea din exterior, zaharăul și produsele din zahăr accelerează îmbătrânirea din interior.

„E unul singur și este dușmanul tinereții și al pielii, anume zahărul. După soare, apropo de fetele cărora le place să fie bronzate, da, soarele distruge grav pielea, zahărul este acest agent de ruginire din interior.

Zahărul crește stresul oxidativ la nivelul celulelor, iar atunci când este prezent în sistem ruginim, toate procesele de îmbătrânire se accentuează. Sfatul meu este să îl scoateți din alimentație și să îl consumați precum sarea, presărat, ca un condiment. Altfel, în prezența zahărului, indiferent ce mâncăm, tot rău va fi! Culmea, cu cât viața are mai puțin zahăr, cu atât e mai multă tinerețe. Și pielea beneficiază de lipsa lui!”, a spus Mihaela Bilic.

Pentru a ne menține pielea tânără, nutriționistul recomandă Omega 3 și vitamina C. Mihaela Bilic recomandă consumul de pește, dar și suplimentele, precizând că vitamina C este o substanță antioxidantă

„Niciodată nu avem destul Omega 3 în organism ca să neutralizăm toate procesele pro-inflamatorii. Atunci, dacă nu mâncăm măcar de 2 ori pe săptămână pește, măcar o facem prin suplimente, având nevoie de Omega 3 din belșug.

Citește și: Carnea de pui poate fi înlocuită cu succes. Ce aliment poate fi consumat în perioada postului în locul preparatelor interzise

Dacă tot am vorbit de suplimente, vreau să o laud pe vitamina C, care este cea mai puternică substanță antioxidantă. Când zic antioxidant, acest lucru înseamnă anti-îmbătrânire. Din păcate, nu putem să o luăm din alimente, căci ne trebuie foarte multă.

La capitolul vitamina C, ar fi bine să luăm supliment, chiar până la un gram pe zi, ca să neutralizeze toată oxidarea și produșii toxici cu care organismul nostru intră în contact. Deci, Omega 3 și vitamina C și o să fie bine! Și fără zahăr, îmi pare rău, e o veste tristă, dar, culmea, are efect!”

Citește și: Ce nu trebuie pus niciodată pe ușa frigiderului. Cum să aranjezi produsele în frigider. Marea greșeală a gospodinelor