Ce ingerezi de fapt când bei o sticlă cu apă. Iată ce pătrunde în organismul tău printr-un gest simplu

Apa îmbuteliată conține mii de particule nanoplastice atât de mici încât pot invada celulele organismului, potrivit unui studiu. Iată detaliile care ne pot fi de ajutor când vrem să ne protejăm sănătatea.

Într-un nou studiu inovator, cercetătorii au descoperit că apa îmbuteliată vândută în magazine poate conține de la 10 până la 100 de ori mai multe bucăți de plastic decât se estimase anterior - nanoparticule atât de mici încât nu pot fi văzute la microscop.

La 1.000 de ori lățimea medie a unui fir de păr uman, nanoplasticele sunt atât de minuscule încât pot migra prin țesuturile tractului digestiv sau ale plămânilor în fluxul sanguin, distribuind substanțe chimice sintetice potențial dăunătoare în tot corpul și în celule, spun experții, potrivit CNN.

Un litru de apă - echivalentul a două ape îmbuteliate de dimensiuni standard - conținea în medie 240.000 de particule de plastic din șapte tipuri de plastic, dintre care 90% au fost identificate ca fiind nanoplastice, iar restul microplastice, potrivit noului studiu.

Noua descoperire întărește sfatul de lungă durată al experților de a bea apă de la robinet din recipiente din sticlă sau din oțel inoxidabil

Microplasticele sunt fragmente de polimeri care pot varia de la mai puțin de 5 milimetri (0,2 inch) până la 1/25.000 de inch (1 micrometru). Tot ce este mai mic este un nanoplastic care trebuie măsurat în miliardimi de metru.

Noua descoperire întărește sfatul de lungă durată al experților de a bea apă de la robinet din recipiente din sticlă sau din oțel inoxidabil pentru a reduce expunerea, a spus Mason. Acest sfat se extinde și la alte alimente și băuturi ambalate în plastic, a adăugat ea.

„Oamenii nu se gândesc la materialele plastice ca la un material care se varsă, dar o fac", a spus ea. „Aproape în același mod în care noi pierdem în mod constant celule de piele, plasticul pierde în mod constant bucățele mici care se rup, cum ar fi atunci când deschideți acel recipient de plastic pentru salata cumpărată din magazin sau o brânză care este învelită în plastic".

Noua tehnologie a fost capabilă să vadă milioane de nanoparticule în apă

Mason a fost coautor al unui studiu din 2018 care a detectat pentru prima dată existența micro și nanoplasticelor în 93% din eșantioanele de apă îmbuteliată vândută de 11 mărci diferite din nouă țări.

În cadrul acelui studiu anterior, Mason a descoperit că fiecare litru de apă contaminată conținea în medie 10 particule de plastic mai late decât un fir de păr uman, alături de 300 de particule mai mici. Cu toate acestea, în urmă cu cinci ani, nu exista nicio modalitate de a analiza aceste mici pete sau de a descoperi dacă erau mai multe.

„Nu este vorba că nu știam că nanoplasticele există. Pur și simplu nu le puteam analiza", a explicat Mason.

În noul studiu, publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii de la Universitatea Columbia au prezentat o nouă tehnologie care poate vedea, număra și analiza structura chimică a nanoparticulelor din apa îmbuteliată.

În loc de 300 pe litru, echipa care a realizat cel mai recent studiu a constatat că numărul real de bucățele de plastic din trei mărci populare de apă vândute în Statele Unite se situează între 110.000 și 370.000, dacă nu chiar mai mult. (Autorii au refuzat să menționeze ce mărci de apă îmbuteliată au studiat).

Cu toate acestea, noua tehnologie a fost de fapt capabilă să vadă milioane de nanoparticule în apă, care ar putea fi „nanoparticule anorganice, particule organice și unele alte particule de plastic care nu se numără printre cele șapte tipuri majore de plastic pe care le-am studiat", a declarat coautorul și chimistul de mediu Beizhan Yan, profesor asociat de cercetare la Observatorul Terestru Lamont-Doherty al Universității Columbia.

Noile tehnici inovatoare prezentate în studiu deschid ușa pentru cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine riscurile potențiale pentru sănătatea umană, a declarat Jane Houlihan, director de cercetare pentru Healthy Babies, Bright Futures, o alianță de organizații non-profit, oameni de știință și donatori angajați în reducerea expunerii bebelușilor la substanțe chimice neurotoxice, care nu a fost implicată în studiu.

„Acestea sugerează expuneri umane larg răspândite la particule minuscule de plastic care prezintă riscuri în mare parte nestudiate", a declarat Houlihan într-un e-mail. "Bebelușii și copiii mici se pot confrunta cu cele mai mari riscuri, deoarece creierele și corpurile lor în curs de dezvoltare sunt adesea mai vulnerabile la impactul expunerilor toxice".

Pericole pentru sănătatea umană

Nanoplasticele sunt cel mai îngrijorător tip de poluare din plastic pentru sănătatea umană, spun experții. Acest lucru se datorează faptului că particulele minuscule pot invada celulele individuale și țesuturile din organele principale, putând întrerupe procesele celulare și depunând substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin, cum ar fi bisfenolii, ftalații, substanțele ignifuge, substanțele per- și polifluorurate, sau PFAS, și metalele grele.

"Toate aceste substanțe chimice sunt folosite la fabricarea plasticului, așa că, dacă un plastic ajunge în noi, el transportă cu el aceste substanțe chimice. Și pentru că temperatura corpului este mai ridicată decât cea exterioară, acele substanțe chimice vor migra din acel plastic și vor ajunge în corpul nostru", a explicat Mason.

"Substanțele chimice pot fi transportate în ficat, în rinichi și în creier și chiar pot traversa granița placentară și ajunge în copilul nenăscut", a spus Mason.

În studiile efectuate pe șoareci gravizi, cercetătorii au descoperit substanțe chimice din plastic în creierul, inima, ficatul, rinichii și plămânii copilului în curs de dezvoltare la 24 de ore după ce mama gravidă a ingerat sau a respirat particule de plastic, a declarat coautorul studiului Phoebe Stapleton, profesor asociat de farmacologie și toxicologie la Școala de Farmacie Ernest Mario a Universității Rutgers din Piscataway, New Jersey.

„Micro și nanoplastice au fost găsite în placenta umană în acest moment, a spus Stapleton. "Au fost găsite în țesuturile pulmonare umane. Au fost găsite în fecale umane; au fost găsite în sângele uman".

Pe lângă substanțele chimice și metalele toxice pe care le pot transporta materialele plastice, un alt domeniu relativ nestudiat este dacă polimerul plastic în sine dăunează și el organismului.

