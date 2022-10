Ce trebuie să știi dacă ai născut în luna octombrie. Motivul pentru care bebelușii ar putea avea o viață lungă

Dintre toate sezoanele, toamna are ceva magic, iar oamenii de știință au vrut să testeze ipoteza conform căreia bebelușii născuți în luna octombrie ar putea trăi mai mult. Iată care sunt concluziile la care au ajuns cercetătorii!

Bebelușii născuți în luna octombrie ar putea avea o viață longevivă. Care este motivul

Un studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea din Chicago au vrut să afle dacă există sau nu efecte ale lunii în care oamenii s-au născut. Cu alte cuvinte, oamenii de știință s-au întrebat dacă oricare dintre lunile anului ar avea legătură cu longevitatea vieții până la vârsta de 100 de ani.

Astfel, au analizat lunile a 1.574 de persoane în vârstă de 100 de ani, care s-au născut în America în perioada 1880-1895. Totodată, oamenii de știință au comparat datele fraților și soților lor.

Lunile de naștere au avut o legătură semnificativă cu durata de supraviețuire. Cei născuți în luna octombrie au șanse mari să atingă vârsta de 100 de ani, însă și cei care au apărut pe lume în septembrie sau noiembrie ar putea avea o viață lungă, comparativ cu cei născuți în martie, se arată în Journal of Aging Research.

Un alt studiu publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) arată că luna nașterii influențează speranța de viață a adultului de peste 50 de ani. De exemplu, în Austria și Danemarca, oamenii născuți în perioada octombrie-decembrie trăiesc mai mult decât cei născuți primăvara (martie-mai).

Bebelușii născuți în octombrie nu iau contact cu bolile sezoniere, fără să fie expuși la temperaturile extrem de ridicate ori scăzute, așa cum se întâmplă vara și iarna.

„Nașterea în luna octombrie este ca o protecție împotriva bolilor sezoniere, care ar putea afecta, în cele din urmă, longevitatea cuiva. În esență, există mai mulți factori care intră în joc și care ar face mai mult sau mai puțin posibil să atingi vârsta de 100 de ani‟, a explicat expertul în sănătate, Nesochi Okeke, unul dintre profesorii care au participat la cercetare.

Oamenii care duc o viață lungă trăiesc în anumite zone din Italia, Grecia, Japonia sau Costa Rica, scrie Digi24.

Un stil de viață echilibrat crește șansele de a trăi mai mult decât media oamenilor. Din alimentație nu ar trebui să lipsească cerealele integrale, legumele și fructele, nucile, proteinele slabe, cum ar fi peștele și fasolea.

Mișcarea în fiecare zi, menținerea unei greutăți normale, reducerea sau eliminarea obiceiurilor nocive cum ar fi fumatul și consumul de alcool pot face diferența.

