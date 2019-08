Dieta de toamnă. 4 sfaturi utile pentru o dietă sănătoasă

După ce toată vara ai avut o siluetă de invidiat, datorită dietei sănătoase și a exercițiilor fizice, trebuie să urmezi o dietă de toamnă care să te ajute să te menții în formă. Principiile dietei de toamnă sunt ușor de urmat și au ca punct de plecare o dietă vegetariană echilibrată, în care poți introduce sau nu, în funcție de preferințe, și carnea.

Toamna, fiind sezonul fructelor și al legumelor, trebuie să profiți din plin de aceste minuni ale naturii pline de vitamine și minerale. Majoritatea nutriționiștilor recomandă într-o dietă fructele și legumele de sezon.

Dieta de toamnă – Reguli

- Dimineața - cereale integrale cu lapte sau un sandwich cu ceai ori cafea

- Gustare - un iaurt

- Prânz - supă de pui ori legume, ghiveci de legume

- Gustare - Un fruct

- Cină - pui sau pește la grătar cu garnitură de legume

Este indicat să:

- Consumi cam 8 pahare de apă pe zi

- Eviți sucurile carbogazoase și alcoolul

- Bei multe ceaiuri din plante

- Faci sport cel puțin de trei ori pe săptămână

- Te odihnești suficient

Dacă consumi multe legume, dar și fructe, lactate, cereale integrale și proteine slabe, nu vei avea probleme nici cu sănătatea, nici cu greutatea.

Dieta de toamnă – Alimente ce trebuie introduse în dieta de toamnă

Cele mai delicioase fructe și legume

-Perele au un conținut ridicat de fibre. Pe lângă faptul că sunt gustoase, apar și în soiuri diferite. O pară de dimensiuni medii oferă, aproximativ, patru grame de fibră, echivalentul unei căni și jumătate de orez brun.

-Merișoarele conțin antioxidanți benefici bunei funcționări a inimii. Aceste mure sunt excelente în combinație cu merele sau perele și sunt o adiție potrivită oricărui desert.

-Păstârnacul este leguma care seamănă cu morcovul, dar are un gust mai pronunțat și cumva o aromă de nuci. Printre beneficiile păstârnacului asupra organismului nostru se numără conținutul ridicat de potasiu și faptul că sunt o sursa excelentă de fibre.

-Curmalele au un conținut scăzut de grăsimi. De asemenea, aceste mici fructe conțin un procent însemnat de fibre și de potasiu.

-Kiwi aduce multe beneficii organismului. Dacă ai crezut până acum că portocalele au cel mai mare conținut de Vitamina C, de fapt, kiwi deține un procent mai însemnat de vitamina C în compoziția sa. În plus, este o sursă excelentă de cupru și potasiu.

Lista fructelor și legumelor de toamnă pe care trebuie să le consumi

Toamna aduce cu sine si o serie de super-alimente:

Vegetale:

- Dovlecei: bogați în caroten și carotenoizi;

- Cartofi dulci: fibre și potasiu;

- Sfecla: acid folic, fibre, vitamina C si fier;

- Ciuperci: seleniu și antioxidanți;

- Ceapa: vitamina C și fibre;

- Nap și sfeclă: antioxidanți și vitamina K;

- Afine: proantocianidină;

- Nuci: acizi Omega-3;

Fructe:

- Pere: fibre, vitamina A, B1, B2, C, E, acid folic, antioxidanți;

- Mere: flavonoizi, polifenol, antioxidanți, acid malic;

- Struguri: flavonoide, vitamina A, B, C, calciu, fosfor;

- Gutui: vitamina A, fibre și fier;

- Clementine: vitamina C, fibre, acid folic, potasiu;

- Măceșe: vitamina C, E, A, D, antioxidanți;

- Castane: vitamina D, riboflavina, calciu, fosfor, fier.

Dieta de toamnă – Sfaturi utile

-Pentru întărirea sistemului imunitar, este indicat consumul de lămâi.

-Specialiștii indică faptul că e eficient să reduci consumul de zahăr alb rafinat. Astfel, acest lucru va atrage creșterea nivelului de energie și reducerea greutății corporale.

-Consumă mai multe lichide pentru a preveni durerile de cap și deshidratarea.

-Este indicat consumul mai mare de fructe și legume pentru ca organismul să își ia aportul necesar de enzime, fibre, minerale, vitamine și antioxidanți. Multe dintre vitamine, incluzând vitamina C, au efect antioxidant și protejează celulele de degradările provocate de toxine. Produsele închise la culoare precum fructele de pădure, nap, broccoli, sunt bogate în flavonoizi, polifenoli i alți antioxidanți.

Sursă foto: pexels.com