Ingredientul secret al acestei salate: Arde grăsimile pe loc! În 7 zile slăbești 5 kilograme

Știai că ceapa este una dintre cele mai benefice legume atunci când vrei să slăbești? Consumată în combinațiile potrivite, te poate ajuta să dai jos câteva kilograme bune, iar dieta nu va mai fi un chin în acest mod.

Această legumă nelipsită din bucătărie, are rolul de a adăuga savoare mâncării, dar are și capacități de curățare a organismului. Ceapa roșie este bogată în vitaminele A,B și C, substanțe diuretice și antibiotice. Conține, de asemenea, săruri minerale care au un rol important în obținerea unui echilibru imunitar.

Te întrebi cum trebuie consumată pentru a arde grăsimile mai repede? Iată răspunsul: CRUDĂ! Ceapa călită sau fiartă își pierde din proprietăți.De aceea , ar fi mai bine să pui ceapa crudă în mâncare sau în ciorbe. Dacă ți se face rău sau dacă ai arsuri, mai bine o călești în ulei de măsline, dar să nu pui mai mult de 2 picături. Consumă 60-70 de grame de ceapă pe zi pentru a pierde kilogramele nedorite treptat și sănătos.De asemenea, poți să adaugi ceapă la salate sau la preparatele din carne, cartofi și tocănițe.

Cum te ajută ceapa să slăbești?

Ceapa roșie ajută la eliminarea toxinelor și are un efect alcalinizat asupra organismului. Ceapa micșorează riscul afecțiunilor cardiovasculare și ajută la împiedicarea depunerilor de colesterol în artere. Acest lucru se datorează proprietăților antioxidante pe care le are. Dacă alegi să călești ceapa în ulei de măsline, te va ajuta la digestie,însă nu uita că cea mai bună variantă este să o consumi crudă.

În doar o săptămână de la includerea cepei roșii în dieta ta, vei observa că ți se modelează corpul,iar grăsimea începe să dispară. După o lună, consumată constant, vei pierde 5 kilograme, iar cel mai bun lucru este că nu o să ai vergeturi.

