Necesarul zilnic de proteine. Cât ar trebui să consumăm pentru o sănătate optimă

Proteinele sunt macronutrienți necesari pentru funcționarea optimă a organismului. Pentru a evita efectele nedorite ale consumului excesiv, este de preferat ca o persoană să se asigure că include în alimentație o cantitate optimă. Citește mai multe despre necesarul zilnic de proteine.

Referința alimentară standard pentru aportul de proteine ​​este de aproximativ 0,8 grame de proteine ​​per kilogram de greutate corporală. Astfel, se poate înmulți ușor această valoare cu numărul de kilograme personal.

Necesarul zilnic de proteine. Ce spun specialiștii

Cantitatea de proteine necesară zilnic poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi: vârsta, greutatea, obiectivele, stilul de viață și potențialele afecțiuni cronice. În funcție de circumstanțe, poate fi necesară recomandarea unui medic sau a unui nutriționist pentru a calcula aportul optim.

Potrivit The National Library of Medicine, există o marjă de consum acceptabil de proteine, care poate însemna între 10 - 35% din totalul caloriilor incluse în dietă în fiecare zi. Dacă o persoană are nevoie să mănânce 2.000 de calorii pe zi, aceasta poate însemna între 200 - 700 de calorii sau o cantitate de aproximativ 50 - 175 de grame de proteine.

În general, se recomandă să se adauge în dietă 0,8 grame per kilogram de greutate corporală, potrivit Pop Sugar. Majoritatea specialiștilor o consideră recomandarea minimă pentru adulți. Din acest motiv, cei mai mulți dieteticieni indică o cantitate puțin mai, de obicei între 1 - 1,2 grame de proteine ​​per kilogram de greutate corporală.

Se poate calcula aportul optim de proteine individual cu ajutorul unor informații publicate în Royal Society of Chemistry:

1. Pentru început, se poate măsura greutatea în kilograme

2. Se înmulțește numărul obținut cu unul dintre numerele corespunzătoare nivelului de activitate, în funcție de clasificările sugerate de United States Department of Agriculture (USDA):

Sedentar (0,8): activități zilnice, cum ar fi treburile casnice sau grădinărit

Ușor activ (1,0): 30 de minute de activitate moderată pe zi

Activ sau femeie gravidă (1,3): 60 de minute de activitate moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos/jogging, sau 30 de minute de activitate intensă

Foarte activ (1,6): 45-60 de minute de activitate intensă pe zi

3. Număr final obținut arată numărul de grame de proteine ​​necesare unei persoane într-o zi

Efectele unui aport necorespunzător de proteine

Conform Harvard Medical School, se poate întâmpla să mănânci o cantitate prea mare de proteine. Uneori se poate întâmpla ca acest dezechilibru să nu producă consecințe vizibile sau poți avea efecte secundare ușoare, cum ar fi diaree și constipație.

Odată cu trecerea timpului, pot apărea și alte riscuri pentru sănătate. Persoanele care urmează diete cu un conținut foarte ridicat în proteine ​​prezintă un risc mai ridicat de a suferi de pietre la rinichi.

Totodată, o alimentație bogată în proteine, care include o cantitate mare de carne roșie și de grăsimi saturate, poate crește riscul de boli de inimă și cancer de colon.

De asemenea, dacă ai o cantitate prea mică de proteine în alimentație, te poți confrunta cu simptome, cum ar fi: edem, afectare a creșterii părului, unghiilor și pielii, favorizarea riscului de infecții severe, creșterea riscului de fracturi osoase sau creșterea apetitului, potrivit Healthline.