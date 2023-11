Medicul Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă în ceea ce privește consumul unui aliment preferat de români. De ce să nu-l consume

Medicul Vlad Ciurea îi avertisează pe români în ceea ce privește un aliment preferat de aceștia. Medicul susține că nu ar trebui consumat de mai mult de trei ori pe an.

În cadrul unei emisiuni televizate la Antena 3, iTHINK cu Iusti Fudulu, medicul Vlad Ciurea, printre altele, a vorbit despre cum un anumit aliment din topul preferințelor românilor le afectează creierul și ce trebuie să facă pentru a câștiga lupta cu dorințele nocive.

Acesta a tras un semnal de alarmă pentru ca românii să renunțe la a-l consuma frecvent, în ciuda faptului că îl adoră și este regele grătarului. El a susținut ca ”lupta” dintre stomac și creier să fie de cele mai multe ori câștigată de creier.

Citește și: Ce se întamplă în corpul tău dacă renunți să mai mănânci pâine timp de o lună. Care sunt beneficiile și rezultatele obținute

Alimentul din topul preferințelor românilor care trebuie consumat de două sau trei ori pe an

Deși mulți tineri români se îndreaptă către alimentele vegetariene, majoritatea românilor preferă mâncarea tradițională și sunt mari iubitori de grătare. Cu toate acestea, nu toate alimentele, de altfel delicioase, puse pe grătar sunt sănătoase.

Medicul Vlad Ciurea subliniază că alimentația este punctul de plecare în sănătatea unui organism. Aceasta influențează atât în bine, cât și în rău starea de sănătatea a oamenilor. Doctorul trage un semnal de alarmă în ceea ce privește obișnuințele alimentare ale românilor.

Citește și: Ce nu trebuie pus niciodată pe ușa frigiderului. Cum să aranjezi produsele în frigider. Marea greșeală a gospodinelor

„Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.”

Medicul Vlad Ciurea susține că, deși este un aliment preferat de români, micul nu este și pe placul creierului, ceea ce înseamnă că dăunează sănătății.

Citește și: „Vrei să te fac să nu mai mănânci pâine niciodată?” Ce spune Chef Florin Dumitrescu despre cel mai consumat aliment al românilor

„Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a adăugat doctorul.

De asemenea, Vlad Ciurea susține că românii trebuie să găsască un substitut acestui aliment: „Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Medic român dezvăluie alimentul care ajută la regenerarea instantă a ficatului. Nu se află în medicamente, ci în natură

În ciuda plăcerilor ”nevinovate”, oamenii trebuie să-și educe obiceiurile frecvente pentru a avea mai multă grijă de propria sănătate. Unele dintre cele mai nocive obiceiuri sunt cele alimentare, acestea fiind și cauzele multor boli.

Atenția deosebită acordată alimentelor este o formă de îngrijire a sănătății. Pe lângă sport, mișcare zilnică, hidratare corectă și asimilarea nutrienților potriviți, felul în care sunt gătite alimentele - mai puțină grăsime -, dar și calitatea respectivelor alimente sunt foarte importante pentru un organism sănătos.