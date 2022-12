Motive să zâmbim în 2023. Chimicalele care afectează stratul de ozon au scăzut cu 50% și fenomenul poate continua

De la începutul secolului 20, emisiile de substanțe chimice dăunătoare au început să afecteze numărul de molecule de ozon din atmosferă. Acest lucru a dus la deschiderea unei gauri de dimensiuni îngrijorătoare peste Antarctica, ce a crescut alarmant, în fiecare an, din cauza proceselor meteorologice și chimice complexe.

În 1987, la doar șapte ani după ce oamenii de știință au descoperit că substanțele chimice produse de om dăunează stratului de ozon, a fost semnat Protocolul de la Montreal. De altfel, tratatul, care are ca scop reducerea cantitatății de substanțe chimice emise, a fost unul dintre primele ratificate universal din istoria Națiunilor Unite, semnat de toate cele 197 de părți, transmite euronews.com.

Descoperite în electrocasnice, spray-uri de păr și produse de curățare industrială, aceste substanțe chimice au început să fie eliminate, treptat, pentru a proteja scutul din stratosferă. Și se pare că măsurile luate au avut succes!

Astfel, Lindt prezintă motive pentru care să zâmbim în 2023. Unul din ele? Micșorarea găurii din stratul de ozon din stratosferă.

Un studiu realizat recent de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a descoperit că nivelul de concentrații globale ale substanțelor chimice dăunătoare a scăzut cu puțin peste 50% în stratosferă la latitudini medii, față de măsurătorile din 1980, potrivit cbsnews.com.

