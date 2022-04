(P) Căutați suplimente alimentare eficiente? Iată de ce produsele lipozomale sunt recomandate

Încurajați să urmăm un stil de viață sănătos, suplimentele alimentare fac parte din rutina noastră. Fie că vorbim despre vitamina C pe care o consumăm îndeosebi când trecem printr-o perioadă de răceală, fie că este vorba de suplimentele pe bază de magneziu, luați în considerare varianta suplimentelor lipozomale. Iată de ce!

Față de suplimentele clasice, cele lipozomale au un grad mai mare de absorbție în organism. Asta pentru că tehnologia lipozomală permite ca nutrienții activi să fie protejați de acțiunea tubului digestiv, încât să ajungă la celulele din organism acolo unde este necesar. În câteva minute după administrare, lipozomii, plini de nutrienți, ajung în sistemul sanguin și eliberează nutrienții direct în celule.

Față de produsele clasice, când vorbim despre suplimente lipozomale vorbim implicit despre:

Altfel spus, vorbim despre formule superioare din gama de suplimente, cu efect garantat și mai bun, fără a crea vreun disconfort gastric. Veți găsi la Enigma Plant astfel de produse, din gama celor uzuale: vitamina C, magneziu, complexul B și nu numai.

Coenzima Q10 lipozomal - destul de mult probabil să știți despre acest tip de produs că este un antioxidant natural. Recomandarea este de a consuma un astfel de supliment mai ales pentru rolul său activ în diminuarea ridurilor și prevenției îmbătrânirii precoce. Mizați pe efectele coenzimei Q10 lipozomale pentru: energia oferită organismului, normalizării funcției cardiace, pentru refacerea organismului după boli.

B-Complex lipozomal - previne anemia și bolile cardiace, susține imunitatea, este recomandat pentru prevenirea migrenelor și nu numai. Printre multiplele sale roluri se numără și menținerea unui echilibru hormonal.

Glutathione lipozomal - unul din efectele sale benefice se referă la susținerea imunității și la efectul de detoxifiere asupra ficatului. Deficitul de glutalion apare și pe fondul stresului și a oboselii cronice, astfel încât acest supliment poate combate astfel de efecte.

Curcumin lipozomal - deși are un rol complex în organism, printre cele mai evidente efecte sunt cele antioxidante și antiinflamatorii. Acest tip de supliment susține buna funcționare a funcțiilor cognitive.

Magneziu lipozomal - dacă sunteți obosiți și stresați și experimentați destul de des durerile de cap, este destul de mult probabil să aveți nevoie de o mână de ajutor. Care vine, evident, de la suplimentul alimentar pe bază de magneziu, însă varianta lipozomală numaidecât.

Achiziționați suplimente lipozomale de la surse de încredere. Țineți cont de variantele de suplimente în doză unică, întrucât lipozomii oxidează rapid.

Descoperiți la Enigma Plant toată gama de suplimente lipozomale și comandați simplu și rapid, online!

