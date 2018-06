TOP 5 alimente care te ajută să menții sănătatea optimă a articulațiilor

Specialistii spun ca odata pragul varstei de 25 de ani grija si sanatatea pentru articulatii trebuie sa fie cu mult mai crescuta.

Ei trag numeroase semnale de alarma si ne atentioneaza cu privire la faptul ca organismul are nevoie de atentie la orice varsta, indubitabil, dar dupa anumite etape, ritmul si modalitatile in care ne raportam la propria sanatate trebuie sa urmareasca anumite etape.

Pe langa odihna corespunzatoare, o postura corecta, un somn bun si miscare sustinuta (activitati diverse), roulul pe care il joaca alimentatia in viata noastra este hotarator. Prin urmare, iata ce alimente ar trebui incluse in dieta zilnica, care ajuta la mentinerea articulațiilor sanatoase cat mai mult timp.

Fructele si legumele

Din ce in ce mai multe persoane incep sa aiba probleme cu articulatiile inca de la varste fragede, desi ne-am astepta sau am putea crede ca acestea apar doar dupa varsta a treia. Aportul consistent de vitamine, minerale si nutrienti sanatosi trebuie sa fie extras din consumul zilnic de alimente bogate. Ca atare, din categoria fructelor: citricele ( bogate în vitamina C ) si merele, au proprietati miraculoase pentru persoanele cu probleme articulare. Recunoscute si intrebuintate pentru proprietatile antioxidante dar si gustul delicios, ele stimuleaza si ajuta producția de colagen, amelioreaza durerile articulare si intaresc sistemul imunitar. Din categoria legumelor: mazarea, lintea si fasolea contin aminoacizi, elemente importante in formarea cartilajului şi a altor tesuturi din organismul uman. Corpul nostru produce aminoacizi, dar el trebuie ajutat sa il obtina suplimentar, din alimentie. In plus, ele sunt bogate in proteine si mai mult decat atat, au numeroase efecte antiinflamatoare.

Produsele lactate

Introdu-le negresit alimentatiei tale si a familie.

Acestea sunt o sursa importanta de calciu, vitamina soarelui (D), fosfor si magneziu, asigurand formarea si intretinerea unui os sanatos, ceea ce menajeaza si faciliteaza functionarea sanatoasa a articulatiilor. Iaurtul, smantana si feluritele branzeturi sunt destul de ofertante in grasimi saturate si colesterol, asa incat este recomandat sa alegi varinate variantele semi sau total degresate. In plus, utilizarea de ArtroStop ajuta la mentinerea sanatatii, elasticitatii, flexibilitatii articulatiilor si sprijina formarea colagenului utilizat in functionarea sanatoasa a cartilajelor si oaselor.

Semintele de in si oleaginoasele

Nuicile, migadalele, caju, alunele de padure si fisticul dau organismului cantitati semnificative de calciu, de fibre, antioxidante valoroase care indeparteaza efectele negative ale inflamatiilor. Macinate sau in forma naturala, ele ofera senzatia de satietate, dar consuma-le cu moderatie, caci in exces duc la supraponderalitate si suprasolicitare articulara.

Pestele

Consumul de peste salbatic (somon) sau peste gras (sardine, hering, macrou, ton), ajuta organismul sa isi obtina acizi Omega 3. Acesti acizi indeparteaza durerile articulare si scad riscul de afectiuni cardiovasuculare. Tot Omega 3 favorizeaza absorbtia calciului si are un puternic caracter antiinflamator, diminuand durerea articulara, atat de neplacuta la persoanele suferinde.

Fructele de mare

Carnea acestora are continut bogat de fier. Acestea contin in plus: vitamina D, acizi grasi Omega 3, fier, vitamina C si B12. De exemplu, crevetii mai contin zinc si seleniu, antioxidanti care tempereaza inflamatia articulatiilor. Ele ajuta si la imbunatatirea memoriei, protejand totodata creierul. Datorita continutului mare de grasimi polinesaturate, carnea fructelor de mare este usor de asimilat si metabolizat, ca atare constituie o importanta sursa de grasimi pentru creier (s-a demonstrat ca un consum regulat de fructe de mare scade riscul aparitiei de Alzheimer).