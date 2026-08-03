(P) Umărul care doare noaptea: de ce nu ar trebui să amâni o durere care nu trece

Cei mai mulți oameni tratează durerea de umăr ca pe un moft trecător: o pun pe seama unei mișcări greșite, a unui curent sau a oboselii, iau un antiinflamator și așteaptă să treacă.

Descoperă ce cauzează durerile de umăr și ce poți face ca să le elimini | pexels.com

De multe ori trece. Dar când durerea persistă săptămâni întregi, te trezește noaptea și îți slăbește brațul la ridicare, e posibil ca la mijloc să fie mai mult decât o simplă suprasolicitare — o leziune a coafei rotatorilor, structura care ține umărul centrat și îi permite să se miște.

Ce este, de fapt, coafa rotatorilor

Umărul este cea mai mobilă articulație a corpului, iar prețul acestei mobilități este o stabilitate redusă. Capul osului brațului stă într-o cavitate mică și e menținut pe loc de un grup de patru mușchi și tendoane — coafa rotatorilor. Cel mai solicitat dintre ele este tendonul supraspinos, cel care inițiază ridicarea laterală a brațului și, tocmai de aceea, cel mai frecvent afectat.

Aceste tendoane se pot leza în două feluri. La persoanele tinere și active, mecanismul e de obicei traumatic: o cădere pe braț, o lovitură, o ridicare bruscă de greutate. După 40 de ani, predomină uzura — o degenerare lentă a tendonului, accentuată de fumat, de diabet și de mișcările repetate cu brațul deasupra capului. Nu rareori, un traumatism minor doar agravează o leziune degenerativă care exista deja, tăcută, de luni de zile.

Articolul continuă după reclamă

Semnalele care nu trebuie ignorate

Tabloul clasic al unei rupturi de coafă este destul de recunoscibil: durere pe partea laterală a brațului, slăbiciune la ridicare sau la rotație, limitarea mișcărilor și, foarte tipic, dureri nocturne care se agravează când te culci pe umărul afectat. Uneori apare o senzație de cracment sau de „clic". Important de știut: nu orice ruptură doare. Unele leziuni degenerative sunt aproape asimptomatice și se descoperă întâmplător, deși slăbesc brațul.

Aici e capcana. Un tendon rupt complet nu se reface singur — capetele desprinse nu se reatașează de la sine de os. Mai mult, o ruptură lăsată netratată tinde să se mărească în timp, iar tendonul retractat se poate degenera și infiltra cu grăsime, până în punctul în care reparația devine dificilă sau chiar imposibilă. De aceea, „mai aștept câteva luni" nu este o decizie neutră.

Nu orice ruptură înseamnă operație

Vestea bună este că multe leziuni — mai ales rupturile parțiale și cele degenerative — răspund bine la un tratament ruptura coafa rotatorie fără operație. Repausul relativ, medicația antiinflamatoare pe termen scurt, kinetoterapia supravegheată și, în cazuri selectate, infiltrațiile pot reduce durerea și pot reface funcția prin întărirea musculaturii din jur. Datele internaționale arată că un procent important dintre pacienți se ameliorează astfel, deși ameliorarea poate cere până la un an. Tratamentul conservator nu „repară" tendonul, ci gestionează simptomele acolo unde operația nu este (încă) necesară.

Când leziunea este completă, apare la un pacient tânăr sau activ, ori când tratamentul conservator eșuează după câteva luni, se ia în calcul intervenția. Astăzi, ea se face de regulă artroscopic — minim invaziv, prin câteva incizii mici — readucând tendonul pe os și fixându-l cu ancore de sutură.

Recuperarea, partea pe care mulți o subestimează

Operația reface anatomia, dar rezultatul final depinde de ce urmează după. Recuperare tendon supraspinos rupt înseamnă un program gradual, pe faze: imobilizare inițială în orteză pentru a proteja tendonul reinserat, apoi mișcări pasive, active-asistate și, treptat, active, urmate de întărire progresivă. Solicitarea prea devreme crește riscul de re-ruptură. E realist să privești acest drum ca pe un proces de mai multe luni, nu ca pe o vindecare instantanee — răbdarea și aderența la program fac diferența.

În medicina umărului, supraspecializarea contează. La Institutul Umarului, clinică dedicată exclusiv patologiei umărului și fondată de Dr. Ion-Andrei Popescu — medic ortoped format integral în Germania și Franța —, principiul de bază este simplu: tratezi corect doar ceea ce ai diagnosticat corect.

Diferența dintre o recuperare bună și o problemă cronică ține, cel mai des, de cât de repede ceri o părere de specialitate. Dacă durerea ta de umăr durează de săptămâni sau nu te lasă să dormi, nu o mai amâna.