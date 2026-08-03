Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu

Carmen Brumă a explicat de ce nu ia masa niciodată cu Mircea Badea.

Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor | Captură Instagram/Antena 1

Carmen Brumă a vorbit cât se poate de sincer despre stilul de viață al familiei sale, despre modul în care gestionează cumpărăturile în casă și despre motivele pentru care ea și partenerul ei, Mircea Badea, nu mănâncă împreună.

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De ce Carmen Brumă și Mircea Badea mănâncă separat

De ani buni, Carmen Brumă a adoptat un stil de viață echilibrat, în care sportul și alimentația sănătoasă sunt la ordinea zilei chiar și în concediu. De cealaltă parte, Mircea Badea, deși este o fire sportivă și se poate mândri cu un abdomen sculptat, nu a fost niciodată adeptul dietelor.

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Între timp, însă, omul de televiziune a dezvoltat anumite intoleranțe alimentare și a fost nevoit să ia măsuri. Din acest motiv, nu mănâncă cu partenera sa. Mircea Badea urmează un regim fără gluten, iar Carmen și fiul lor, Vlad, au un meniu mai flexibil, dar care are la bază principii nutriționale clare.

„La noi în casă se mănâncă separat, pentru că Mircea are un regim fără gluten, iar eu și Vlad nu”, a explicat Carmen Brumă, potrivit Revista Viva.

„În general, eu mă ocup de cumpărături și îmi place să mă duc în magazin și la piață mai ales atunci când e vorba despre fructe, legume, carne. Am grijă să avem mereu în casă carne, ouă, legume, fructe, semințe, lactate, cereale și încerc să gătesc cât de des pot. Regula de bază pe care o respectăm 80% din timp e următoarea: jumătate din farfurie legume diverse, un sfert făinoase și un sfert proteine, carne, ouă, lactate”, a adăugat Carmen Brumă pentru click.ro, citată de sursa menționată mai sus.

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Ce părere are Mircea Badea despre diete

Când vine vorba de diete și menținerea siluetei, Mircea Badea are o abordate mai simplistă. Potrivit declarațiilor sale, preferă să se concentreze pe mișcare și pe reducerea cantităților și nu pe curele drastice.

„Subiectul cu dietele mă obosește. Zici că trimitem rachete pe lună. De ce îți trebuie diete? Nu este suficient să mănânci mai puțin? Mănâncă aceleași lucruri care îți plac, dar scade cantitatea. Mișcă-te un pic pe jos. Nu îți trebuie echipament pentru așa ceva. Frățioare, mergi până la colț și înapoi... Și mănâncă mai puțin”, afirma Mircea Badea, potrivit Revista Viva.

Carmen Brumă a mai spus că nu consumă alcool și că are mare grijă să bea apă pe parcursul întregii zile.

„Nu beau alcool, mă hidratez constant. De multe ori confundăm setea cu foamea, mai ales când suntem relaxați, stăm la plajă sau petrecem mult timp afară. Din acest motiv, am grijă să beau apă constant pe parcursul zilei, nu doar atunci când apare senzația de sete”, a mărturisit aceasta, citată de sursa menționată mai sus.