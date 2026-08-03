(P) Noile reguli pentru întâlnirile prin videoconferință dintre organul fiscal și contribuabili

Digitalizarea administrației fiscale continuă să aducă schimbări importante în relația dintre contribuabili și autorități.

Descoperă care sunt noile reguli pentru întâlnirile realizate prin videoconferință dintre organul fiscal și contribuabili | pexels.com

Una dintre cele mai recente măsuri este introducerea unei proceduri clare pentru desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin intermediul platformelor de videoconferință. Noul cadru legal stabilește condițiile în care aceste discuții pot avea loc, modul de acces, drepturile contribuabililor și responsabilitățile autorităților fiscale. Măsura face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și urmărește eficientizarea comunicării dintre părți.

Cum funcționează noua procedură

Întâlnirile online sunt organizate prin intermediul platformei securizate puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor și ANAF, iar accesul este rezervat contribuabililor înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV). Comunicarea privind programarea unei întâlniri se realizează prin SPV, iar persoana vizată trebuie să își exprime opțiunea pentru participarea prin videoconferință într-un termen stabilit de autorități. În lipsa unui răspuns, se consideră că nu a fost aleasă această modalitate de desfășurare.

Procedura acoperă mai multe tipuri de interacțiuni, inclusiv audieri, verificări fiscale, controale sau alte etape prevăzute de legislația fiscală. De asemenea, contribuabilul poate solicita amânarea întâlnirii în situațiile permise de lege, justificând motivele acestei cereri.

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Avantajele comunicării la distanță

Organizarea întâlnirilor online reduce timpul necesar deplasărilor și simplifică interacțiunea cu autoritățile fiscale. Atât persoanele fizice, cât și companiile pot participa mai ușor la procedurile administrative, fără a fi necesară prezența la sediile instituțiilor.

Pentru societățile comerciale, această schimbare poate contribui la o gestionare mai eficientă a relației cu autoritățile, mai ales atunci când documentația este pregătită în prealabil. În astfel de situații, un audit intern poate ajuta la identificarea eventualelor neconcordanțe înainte ca acestea să fie analizate în cadrul unei verificări fiscale.

Importanța pregătirii documentelor

Deși întâlnirea se desfășoară online, obligațiile contribuabilului rămân aceleași. Documentele solicitate trebuie pregătite și transmise în termenele stabilite, iar reprezentanții societății trebuie să fie în măsură să ofere explicații clare privind operațiunile analizate.

În cazul companiilor cu activitate complexă, un audit financiar contabil reprezintă un instrument util pentru verificarea corectitudinii evidențelor financiare și pentru reducerea riscului apariției unor probleme în timpul controalelor fiscale. O evidență bine organizată facilitează comunicarea cu inspectorii și poate contribui la desfășurarea mai rapidă a procedurilor.

Sprijinul specialiștilor în relația cu autoritățile

Legislația fiscală este într-o continuă schimbare, iar interpretarea unor prevederi poate ridica dificultăți atât pentru antreprenori, cât și pentru persoanele fizice. Din acest motiv, tot mai mulți contribuabili aleg să colaboreze cu specialiști care îi pot sprijini în pregătirea documentației și în gestionarea relației cu instituțiile statului.

Serviciile de consultanta juridica pot fi deosebit de utile atunci când sunt analizate obligații fiscale complexe, când există neclarități privind aplicarea legislației sau atunci când contribuabilul participă la proceduri administrative desfășurate de autoritățile fiscale. Un sprijin profesionist poate reduce riscul unor erori și poate contribui la desfășurarea eficientă a întregului proces.

Introducerea întâlnirilor prin videoconferință reprezintă un pas important în digitalizarea administrației fiscale din România. Noua procedură oferă mai multă flexibilitate contribuabililor și creează premisele unei comunicări mai rapide și mai eficiente cu autoritățile, fără a modifica însă obligațiile privind respectarea legislației fiscale și pregătirea corespunzătoare a documentelor.