Un regim de slăbit în vogă, periculos pentru sănătate. Medicii avertizează că poate crea probleme grave la inimă

Postul intermitent, unul dintre cele mai în vogă regimuri de slăbit la ora actuală, poate provoca probleme grave cu inima. Studiul care făcut recent a scos la iveală informații îngrijorătoare. Care este explicația specialiștilor.

Cei care urmează un regim de slăbit strict, numit post intermitent, pot avea un risc cu 91% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare, arată o cercetare preliminară dintr-un nou studiu, potrivit people.com. Metoda „minune” de slăbit, care este în vogă la ora actuală, implică renunțarea la orice aliment pentru un interval de 16 ore, înainte de a manca din nou în mod regulat pe parcursul a 8 ore.

Studiul a fost făcut pe un eșantion de 20.000 de adulți din SUA și, potrivit unui comunicat de presă, a constatat că „persoanele care și-au limitat timpul acordat mesei la doar 8 ore pe zi, ca parte a planului de alimentație din postul intermitent, au mai multe șanse să moară din cauza unor afecțiuni cardiovasculare, comparativ cu persoanele care au mâncat 12-16 ore pe zi”.

Cu toate acestea, susținătorii postului intermitent apreciază ușurința cu care acesta poate fi urmat, având în vedere că presupune doar să limitezi timpul pe parcursul căruia mânânci, iar în timpul orelor de „post” pierzi kilogramele în plus. Criticii, pe de altă parte, suțin că acest tip de regim nu s-a demonstrat mai „benefic” decât cel clasic în care pur și simplu cei care vor să slăbească trebuie să mânânce mai puține calorii pe zi decât ard în același interval de timp.

Medicii avertizează că postul intermitent poate crea probleme de sănătate. Care este explicația

Postul intermitent nu este o dietă în sine, ci un stil alimentar care alternează perioadele de post cu cele ale unei alimentații normale. Cei care țin un astfel de regim pot urma anumite programe pe ore sau pe zile.

Acest nou studiu – care a fost prezentat la Epidemiology and Prevention│Lifestyle and Cardiometabolic Scientific Sessions 2024 a American Heart Association, o conferință care are loc în prezent la Chicago – a analizat în mod special riscurile pentru sănătatea celor care au urmat metoda 16:8, fiind una dintre cele mai în vogă la ora actuală.

„Am fost surprinși să constatăm că oamenii care au urmat un program de alimentație de 8 ore, cu restricții de timp, au mai multe șanse să sufete bolilor cardiovasculare grave”, a spus autorul principal al studiului Victor Wenze Zhong, profesor doctor și președinte al departamentului de epidemiologie și biostatistică la Școala de Medicină a Universității Shanghai Jiao Tong din China, mai transmite sursa menționantă anterior.

„Chiar dacă acest tip de dietă a fost popular datorită rezultatelor pe termen scurt, cercetările arată în mod clar că, în comparație cu un interval de timp tipic de mâncare de 12-16 ore pe zi, o durată mai scurtă nu a fost asociată cu prelungitea vieții”, a spus Zhong.

Cu toate acestea, alții au remarcat că studiul complet nu a fost încă publicat, iar tipul de mâncare pe care l-au conumat participanții este un detaliu extrem de important. Christopher D. Gardner, Ph.D., FAHA, profesor de medicină la Universitatea Stanford din Stanford, California a explicat că și calitatea nutrienților joacă un rol crucial în dietă indiferent de ce tip este acesta.

Gardner care este coautor al studiului realizat de American Heart Association a mai precizat că nici dietele Keto și Paleo nu reprezintă o alternativă sănătoasă în ceea ce privește sănătatea inimii, deoarece „carnurile grase și sodiul excesiv pot fi dăunătoare”.

Cele mai bune diete, conform specialiștilor, sunt mediteraneene, bogate în alimente neprocesate și se concentrează pe pește slab, leguminoase și legume, și DASH-Style, o abordare dietetică pentru a opri hipertensiunea, care este similară cu cea mediteraneană.

Dietele pescitariene sau ovo/lacto-vegetariane - evitarea în întregime a cărnii și adăugarea de pește sau ouă și produse lactate - au fost, de asemenea, clasate ca fiind sănătoase pentru inimă.