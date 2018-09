Cele mai mari defecte ale tale în fucție de zodie. Află cum le poți remedia

Nimeni nu este perfect! Dar ce te faci atunci când nu reușești să elimini unii demoni care te cuprind? Află care sunt defectele tale în funcție de zodie și ce trebuie să faci pentru a le putea remedia.

Zodia Berbec

Frica este demonul tău interior cel mai puternic. De fiecare dată când la baza acțiunilor tale stă o teamă, o frică vei deveni agresiv și vei ajunge să pierzi. Frica în cazul tău poate fi definită de teama că ceilalți sunt mai buni, mai puternici decât tine și te vor invinge. Atunci când gândești și simți așa, frica a pus stâpânire pe tine. Caută să vezi în jurul tău oportunități și nu amenințări sau pericole. Curajul este calitatea cea mai de preț a Berbecului. Teama de eșec, de a fi înfrânt de ceilalți te face să manifești latura întunecată a Berbecului: agresivitate, violență, grabă etc. Cultivă-ți curajul și nu lăsa frica să te controleze!

Zodia Taur

Lipsa de măsură sau lipsa unor principii sănătoase poate fi definit ca fiind demonul tău interior. Atunci când crezi că poți avea orice și oricât vei începe să pierzi. Lipsa de măsură te face posesiv și tot timpul flămând(ă). Vrei mai mult și mai mult. Și oricât ai avea, tot nu-ți ajunge. Aici vorbim atât de lucruri materiale (bani, mâncare, bunuri etc) cât și despre aspecte non-materiale (afecțiune, atenție etc). Lipsa principiilor te poate face să acționezi fără a ține cont de ceilalți și de nevoile lor. Atunci când ești sub controlul demonului interior tu uiți de tine, de nevoile tale și de nevoile corpului tău. Definește-ți limite în tot ceea ce faci plecând de la nevoi și nu de la dorințe.

Zodia Gemeni

Ambiția și încăpățânarea caracterizează demonul tău interior. Natura ființei tale este de a experimenta viața și de a te ”juca”. Atunci când te încăpățânezi și devii foarte ambițios cu scopul de a avea putere vei pierde. Demonul interior te transformă din persoana plină de viață și veselie în una rece și dură. Curiozitatea este una din calitățile tale. Ea îți permite să îți dorești în permanență să descoperi lumea. Ambiția și încăpățânarea te fac să-ți folosești curiozitatea doar pentru scopuri mai puțin nobile. Dualitatea devine minciună iar curiozitatea doar o modalitate de a afla secretele altora. Atunci când vrei putere, când vrei să ai control atunci ești sub influența demonului tău interior.

Zodia Rac

Nonconformismul și nevoia de a nu respecta regulile caracterizează demonul tău interior. Tu, prin natura ființei tale, ai nevoie să primești și să oferi protecție. Securitatea interioară este foarte importantă pentru tine. În momentul în care îți dorești să te faci remarcat și să devii altfel, mai nonconformist, în acel moment ești sub influența demonului interior și riști să pierzi. În acel moment vei căuta să schimbi regulile și ordinea care îți oferă siguranță. Te vei trezi într-o lume pe care nu o poți susține, în care nu te poți regăsi. Agresivitatea este un aspect al Racului aflat în dezechilibru și pe care îl vei manifesta atunci când demonul este la putere. În tot ceea ce faci cultivă sentimentul de siguranță și protecție. Evită a te lăsa tras de ceilalți și de a schimba regulile jocului fără un motiv clar.

Zodia Leu

Încrederea oarbă, proiecțiile și visarea caracterizează demonul tău interior. Natura ta interioară îți conferă foarte multă încredere și curaj în viață. Tocmai această încredere în tine te face să ai încredere oarbă în ceilalți sau în modul în care viața evoluează. Ai atâta încredere în tine încât crezi că poți face față la orice îți aruncă viața. Visezi cu ochii deschiși la extraordinarele lucruri pe care le poți trăi încât nu ești atent(ă) la ceea ce se întâmplă în realitate. Atunci când demonul tău interior te controlează ai impresia că totul ți se cuvine și că e suficient doar să ceri sau să-ți dorești. În momentul respectiv ești orb, visezi cu ochii deschiși și ajungi să pierzi. Învață să-ți pui sub semnul întrebării toate proiecțiile pe care le faci, tot ceea ce visezi și crezi că se va întâmpla. La voi demonul este poate cel mai colorat și mai frumos. Dar și cel mai periculos și greu de depistat.

Zodia Fecioară

Graba, egocentrismul și agresivitatea caracterizează demonul tău interior. Natura ta interioară caută ordinea, structura și lucrurile așezate. Atunci când te grăbești, când faci lucrurile în viteză intri sub dominația acestui demon și ai șanse foarte mari să pierzi. Trebuie să eviți să faci lucrurile la repezeală și să te lași impins(ă) de la spate de ceilalți, care vor ca lucrurile să evolueze mult mai rapid. Fă lucrurile în ritmul tău și nu forța niciodată nota. Evită să devii agresiv(ă) și să te centrezi doar pe nevoile tale. A face lucrurile să meargă este una din calitățile tale fundamentale. Acest lucru înseamnă a nu lăsa ego-ul să pună stăpânire pe tine pentru că atunci vei face ca lucrurile să meargă doar așa cum vrei tu. Și, de obicei, ies prost și pierzi.

Zodia Balanță

Profitul, confortul și nevoia de siguranță caracterizează demonul tău interior. Natura ființei tale este una deschisă către comunicare, dialog și echilibru. Nevoia ta de bază este de a face lucrurile corect și echitabil. Atunci când apare ideea de profit în acel moment demonul tău interior prinde putere. În acel moment îi vei privi pe cei din jur doar ca pe modalități de a câstiga ceva, material sau non-material. Și fix din acel moment începi să pierzi. Atunci când profitul și confortul personal primează îți pierzi din diplomație și obiectivitate și foarte ușor ajungi la ceea ce tolerezi foarte greu: dezechilibrul și lipsa de armonie. Nevoia de siguranță este o altă caracteristică care te blochează. Ea te face să nu mai comunici cu cei din jur așa cum ar trebui pentru că unele persoane pot prezenta în viziunea ta anumite pericole.

Dualitatea și curiozitatea caracterizează demonii tăi interiori. Tu, prin natura ființei tale interioare, ai extrem de multă putere și forță. Din acest motiv ai tendința de a face lucrurile la extrem, ori la bal ori la spital. Curiozitatea este periculoasă pentru tine, este modul în care se manifestă demonul tău interior. Tu neștiind să acționezi decât în extreme, devenind prea curios te vei expune unor lucruri și situații care îți vor crea probleme. Curiozitatea trebuie să vină la pachet și cu precauția și echilibrul: nici prea mult, nici prea puțin. La tine există doar totul sau nimic, iar atunci când se manifestă curiozitatea vreți să știi totul, să cunoști totul. În acel moment poți interveni în lucruri sau situații în care nu ai ce căuta. Dualitatea este o altă formă a demonului interior care îți spune că poți manifesta simultan mai multe lucruri. Doar că prin natura ta interioară nu poți face acest lucru. Nu poți fi trist și să manifești veselia. Sau invers. Atunci când devii dual practic te faultezi singur.

Zodia Săgetător

Nevoia de siguranță și lipsa de încredere caracterizează demonul tău interior. Natura ta interioară te impinge permanent către experimentare și trăire. Atunci când vei căuta să ai o plasă de siguranță înseamnă ca acest demon s-a activat. El îți aduce îndoiala și lipsa de încredere în viitor și în tot ceea ce vrei să faci. El te face să cauți lucruri de care să te agăți. În acel moment începi să pierzi iar norocul tău legendar dispare. Tot timpul, la baza acțiunilor tale trebuie să existe o intenție pozitivă, de creștere și dezvoltare. Atunci când intenția ta este de a proteja, de a securiza ceva, în acel moment acționezi din teamă și frică. Frica de a nu pierde ce ai te face să ratezi oportunități și în timp ajungi să crezi că nimic nu merge cum trebuie.

Zodia Capricorn

Ego-ul este demonul tău interior. Natura ta interioară este una orientată către absolut și își dorește să cunoască esența fiecărui lucru. Dorința ta ascunsă este de a ieși la o bere cu Dumnezeu. Orice altceva este irelevant. Demonul tău interior îți amplifică ego-ul și în acel moment tu te crezi superior celorlalți, te crezi mai aproape de Dumnezeu. În acel moment începi să pierzi pentru că tu nu mai cauți esența lucrurilor. Tu crezi că ai găsit Adevărul și că așa cum faci tu e cel mai bine. Ego-ul îți va aduce dorință de afirmare și putere. Dacă înainte vedeai puterea (banilor, politică, materială sau spirituală) doar ca pe o cale spre Adevăr acum devii atras de putere și o privești ca pe o recompensă a ceea ce ești.

Zodia Vărsător

Conformitatea și perfecționismul sunt caracteristicile demonului tău interior. Natura ta interioară te va impinge tot timpul să rescrii regulile, să reinvetezi lucrurile și să faci ceea ce nimeni altcineva nu face. Demonul tău interior este cel care îți șoptește că trebuie să te conformezi unor tipare și reguli pentru că doar atunci vei fi apreciat și recunoscut. El îți mai spune că trebuie să fii atent la detalii și să faci lucrurile să fie perfecte. Dacă asculți de această parte din tine atunci vei ajunge să pierzi. Vei crede în mod eronat că vei primi aceea apreciere și recunoaștere dacă vei face ceea ce fac și ceilalți. Total greșit. Fă lucrurile altfel și reinventează-te permanent. Rescrie regulile, nu le întări.

Zodia Pești

Indecizia și dorința de a face pe placul celorlalți sunt elemente care caracterizează demonul tău interior. Natura ta este una pur intuitivă și în conexiune directă cu planurile subtile ale existenței. Prin urmare, ai capacitatea de a percepe lucruri pe care puțini alți oameni le pot simți. Aceasta nu înseamnă că ele nu există. Demonul tău interior se manifestă atunci când începi să ții cont prea mult de părerea celor din jur și îți dorești să fii acceptat, să te conformezi regulilor sociale. Tu vezi lumea altfel decât celelalte 11 semne zodiacale. Deci, nu ai cum să te conformezi convențiilor celorlalte semne. Ai încredere în ceea ce simți și evită să faci compromisuri sau să iei decizii împotriva a ceea ce-ți spune intuiția. Indecizia este o altă fațetă a demonului tău: te face să te îndoiești de ceea ce ești tu și de ceea ce vrei să faci doar pentru că de multe ori nu găsești o explicație logică a acelui lucru. Ai încredere în natura ființei tale și astfel vei fi ghidat corect.

Sursă: ascella.ro